Công an tỉnh Bình Dương thông tin về việc tạm giữ tài xế xe tải đầu kéo rời khỏi hiện trường sau tai nạn khiến bé gái học lớp 3 tử vong, 2 người khác bị thương.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào chiều 31/10, Công an tỉnh Bình Dương thông tin về việc tạm giữ tài xế xe tải đầu kéo rời khỏi hiện trường sau tai nạn khiến bé gái học lớp 3 tử vong, 2 người khác bị thương.

Cụ thể, Công an tỉnh Bình Dương, Công an thị xã Bến Cát đã tạm giữ đối với tài xế Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1983, thường trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Nguyễn Văn Hoàng bị tạm giữ để điều tra làm rõ hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tài xế Nguyễn Văn Hoàng tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Lao Động, qua điều tra ban đầu, khoảng 11h00 ngày 30.10, tài xế Nguyễn Văn Hoàng điều khiển xe ô tô đầu kéo biển số 86H-013.45 kéo theo rơ-moóc lưu thông trên đường DT 741 theo hướng từ Cổng Xanh đến Ngã tư Sở Sao.

Khi đến đoạn đường thuộc khu phố 8, phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, tài xế Nguyễn Văn Hoàng đã không chú ý quan sát dẫn đến va chạm với xe mô tô do chị P điều khiển chở theo con là A.D (sinh năm 2015) và P.Đ (sinh năm 2017) đang lưu thông phía trước cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Hậu quả làm cháu A.D tử vong tại hiện trường. Chị P và cháu P.Đ bị thương được cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Nguyễn Văn Hoàng đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

​Nhận tin báo, Công an thị xã Bến Cát đã khẩn trương khám nghiệm hiện trường và tiến hành truy xét, truy tìm tài xế điều khiển và phương tiện gây tai nạn. Lực lượng công an đã phát hiện và tạm giữ Nguyễn Văn Hoàng cùng phương tiện tại thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Vụ tai nạn khiến 15 người thương vong ở Lạng Sơn: Nhiều nạn nhân hoảng loạn, không nhớ nổi địa chỉ nhà Vào chiều này 31/10, bác sĩ Nguyễn Tiến Lâm, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng (Lạng Sơn), cho hay hiện 6 nạn nhân vụ tai nạn ở Hữu Lũng đã được ra viện hoặc chuyển tuyến.

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