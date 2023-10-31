Vụ tai nạn khiến 15 người thương vong ở Lạng Sơn: Nhiều nạn nhân hoảng loạn, không nhớ nổi địa chỉ nhà

Đời sống 31/10/2023 16:13

Vào chiều này 31/10, bác sĩ Nguyễn Tiến Lâm, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng (Lạng Sơn), cho hay hiện 6 nạn nhân vụ tai nạn ở Hữu Lũng đã được ra viện hoặc chuyển tuyến.

Theo thông tin từ VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Tiến Lâm, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng (Lạng Sơn), cho hay hiện 6 nạn nhân vụ tai nạn ở Hữu Lũng đã được ra viện hoặc chuyển tuyến. 

Theo đánh giá sơ bộ từ các bác sĩ, thời điểm nhập viện, hầu hết bệnh nhân bị thương nhẹ, tỉnh táo. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân rất hoảng loạn. Khi bác sĩ hỏi tên tuổi, địa chỉ nhà để ghi hồ sơ bệnh án, họ không nhớ nổi mình ở đâu, chỉ nhớ ở Quảng Ninh. Một giờ sau khi vào viện, các nạn nhân dần trấn tĩnh, ổn định tâm lý trở lại. 

Trong số này, có 3 nạn nhân chỉ trầy xước nhẹ, sau khi ổn định sức khỏe đã ra viện. Hai bệnh nhân khác cũng không có nhiều thương tổn, được gia đình từ Quảng Ninh lên đón về nhà lúc 7-8h sáng.

Vụ tai nạn khiến 15 người thương vong ở Lạng Sơn: Nhiều nạn nhân hoảng loạn, không nhớ nổi địa chỉ nhà - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng ở Lạng Sơn - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Bệnh nhân còn lại là nữ, ca nặng nhất trong 6 nạn nhân, được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng. Bệnh nhân bị gãy 3-4 xương sườn, nhưng không quá nặng nề. Khi vào viện, bệnh nhân thể hiện bị đau ngực nhưng khó kêu thành lời. Đặc biệt, tinh thần của bệnh nhân ban đầu khá hoảng loạn, sau đó dần ổn định. 

Trưa nay, theo nguyện vọng của bệnh nhân và gia đình, nữ bệnh nhân này được chuyển xuống Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (Hà Nội) lúc 12h để tiếp tục điều trị. Chồng bà là ông V.C.T, 60 tuổi, ban đầu được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, sau đó cũng được chuyển tới Việt Đức lúc 10h45 sáng nay. 

Người đàn ông này là nạn nhân bị thương nặng nhất trong số 4 người còn sống được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng.

Bệnh nhân này là nữ, đã được khâu vết thương ở mặt, mổ xương bánh chè (nằm trong hệ thống duỗi đầu gối, che chở mặt trước khớp gối), chấn động não… cần phải theo dõi, điều trị tiếp. Trong 2 bệnh nhân đã ra viện, một người đàn ông đứt gân tay. Sau khi mổ cấp cứu xong, bệnh nhân này đã ngay lập tức xin ra viện về lo hậu sự cho vợ.

Vụ tai nạn khiến 15 người thương vong ở Lạng Sơn: Nhiều nạn nhân hoảng loạn, không nhớ nổi địa chỉ nhà - Ảnh 2
Các nạn nhân bị thương tại Trung tâm y tế huyện Chi Lăng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, trong văn bản vừa gửi đến Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm cho biết: Xe khách 16 chỗ và hai xe đầu kéo trong vụ tai nạn tại Lạng Sơn làm 5 người chết, 9 người bị thương đều còn hạn kiểm định.

 

Cụ thể, xe khách 16 chỗ 14B-036.57, nhãn hiệu Hyundai, sản xuất 2019 tại Việt Nam. Chủ xe là Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Xuân Lộc QN (trụ sở ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Xe kiểm định lần gần nhất ngày 29-8-2023 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 1401D – tỉnh Quảng Ninh, hạn kiểm định hết ngày 28-8-2024.

Xe đầu kéo 98C-016.45V, kéo sơ mi rơ moóc 98R-013.97 chở xi măng (đỗ trên đường bị xe 16 chỗ đâm vào) được kiểm định lần gần nhất ngày 17-5-2023 tại Trung tâm đăng kiểm 9804D tỉnh Bắc Giang, có hạn kiểm định đến hết ngày 16-11-2023.

Xe container 77H-041.15 (chạy chiều ngược lại bị xe khách 16 chỗ va vào) được kiểm định lần gần nhất ngày 25-9-2023 tại Trung tâm đăng kiểm 5015D TP.HCM, có hạn kiểm định đến hết ngày 24-3-2024.

Cục Đường bộ cho biết: Tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe 16 chỗ không có dữ liệu thiết bị giám sát hành trình. Xe này chỉ truyền dữ liệu đến 4 giờ 59 ngày 30-10-2023. Còn xe container 77H-041.15 chạy ở chiều ngược lại với tốc độ 50km/h lúc 2 giờ 12

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