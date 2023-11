Bàng hoàng nàng dâu lừa chồng và bố chồng, chiếm đoạt gần 17 tỷ đồng

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố và bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Trúc My (sinh năm 1998, trú xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 1/11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Trúc My (SN 1998, ngụ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào tháng 2/2022, Trần Thị Trúc My tổ chức đám cưới với anh Hoàng Văn L. (SN 1992, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông). Sau đó, My nói với chồng và bố chồng là ông Hoàng Xã L. rằng mình đang kinh doanh bất động sản ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh. My hỏi ông L. có thể vay mượn giúp để làm ăn, kiếm lời, khi nào chốt xong sẽ trả đầy đủ. Tin lời con dâu, trong thời gian từ tháng 2/2022 - tháng 3/2023, ông L. đã nhiều lần chuyển cho My với tổng số tiền hơn 5,1 tỷ đồng. Trần Thị Trúc My tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ông L. còn nhờ những người thân đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cho My mượn số tiền lớn. Tại cơ quan điều tra, My khai nhận tổng số tiền chiếm đoạt của chồng, bố chồng và người quen số tiền gần 17 tỷ đồng.