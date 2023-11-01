Lật ghe khi đi hái bông súng ở Tây Ninh khiến 3 người tử vong, trong đó có bé trai 6 tuổi

Đời sống 01/11/2023 06:30

Công an huyện Tân Châu (Tây Ninh) cho biết, đơn vị này đang điều tra làm rõ vụ lật ghe trong lúc đi hái bông súng trên sông khiến 3 người tử vong vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, vào ngày 30/10, Công an H.Tân Châu (Tây Ninh) cho biết đang điều tra làm rõ vụ lật ghe trong lúc đi hái bông súng khiến 3 người tử vong ở Bến đò ông Hai Đan, trên đoạn sông thuộc ấp 6, xã Suối Dây (H.Tân Châu).

Lật ghe khi đi hái bông súng ở Tây Ninh khiến 3 người tử vong, trong đó có bé trai 6 tuổi - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Cụ thể, ngày 29/10, chị T.T.H.T ( 30 tuổi, ngụ ấp 6, xã Suối Dây, H.Tân Châu) rủ nhóm bạn gồm 5 người làm công nhân chung công ty ở Khu công nghiệp Phước Đông (H.Gò Dầu) về nhà mình chơi.

Đến khoảng 15h cùng ngày, anh B.T.X (37 tuổi, chồng chị T.) lấy ghe chở cả nhóm ra sông hái bông súng. Trong lúc 7 người trên ghe (6 người lớn và 1 trẻ em) đang hái bông súng thì ghe bị lật.

Lật ghe khi đi hái bông súng ở Tây Ninh khiến 3 người tử vong, trong đó có bé trai 6 tuổi - Ảnh 2
Trước khi vụ tai nạn chết người xảy ra, một người trong nhóm đã phát trực tiếp ghi lại hình ảnh đang ngồi trên chiếc ghe - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, 4 người may mắn bơi được vào bờ, riêng 3 người gồm: chị T.T.K (23 tuổi, ngụ TP.Tây Ninh) cùng người con trai 6 tuổi và anh T.H.T (19 tuổi, ngụ TX.Hòa Thành) tử vong.

Nhận được tin báo, Công an H.Tân Châu phối hợp các lực lượng chức năng đến hiện trường tiến hành điều tra. Lúc này, người dân cũng đã đưa được thi thể 3 người gặp nạn lên bờ.

Hiện Công an H.Tân Châu đang điều tra, làm rõ vụ lật ghe khi đi hái bông súng khiến 3 người tử vong.

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