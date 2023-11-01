Người thân, hàng xóm tổ chức an táng cho nam sinh N.V.D. (13 tuổi, trú xã Hương Thủy, học sinh lớp 8 Trường THCS Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) khi lũ còn chưa rút hết.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào sáng 1/11, người thân, hàng xóm tổ chức an táng cho nam sinh N.V.D. (13 tuổi, trú xã Hương Thủy, học sinh lớp 8 Trường THCS Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) khi lũ còn chưa rút hết.

Nam sinh xấu số tử vong vào ngày 30/10 do bị lũ cuốn trôi.

Di quan bằng thuyền vì đường đang ngập sâu - Ảnh: Báo Lao Động

Đây cũng là lần đầu tiên người dân địa phương phải dùng thuyền đưa thi thể người quá cố đi an táng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, lãnh đạo địa phương, từ nhà gia đình cháu D. ra nghĩa trang có đường bê tông dài khoảng 500m. Khu vực nghĩa trang là cồn đất cao.

Song do lũ chưa rút, đường ra nghĩa trang vẫn ngập sâu, nên người dân phải dùng 10 chiếc thuyền để chở quan tài và người dân vượt dòng lũ đi an táng cho người xấu số.

10 chiếc thuyền nhỏ được huy động đến giúp gia đình tổ chức an táng cho nam sinh xấu số - Ảnh: Báo Dân trí

Nước ngập nên nhiều người không thể đưa tiễn đến tận nghĩa trang - Ảnh: Báo Lao Động

Trước đó, vào chiều 30/10, nam sinh D. đi chơi cùng một người bạn trên đường làng đang bị ngập. Bé trai 13 tuổi không may sảy chân xuống dòng nước chảy xiết, bị nước cuốn trôi, mất tích. Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nam sinh.

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