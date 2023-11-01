Diễn biến MỚI trong vụ tai nạn 5 người chết, 10 người bị thương ở Lạng Sơn

Đời sống 01/11/2023 11:25

Vào ngày 1/11, Công an tỉnh Lạng Sơn đã có thông tin mới về vụ tai nạn giao thông liên hoàn thảm khốc khiến 5 người tử vong, 10 người bị thương.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cũng đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Quách Đình Trọng, sinh năm 1966, trú tại Tổ 23, Khu 3, phường Hà Tu, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, là tài xế lái xe 14B-036.57 về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Diễn biến MỚI trong vụ tai nạn 5 người chết, 10 người bị thương ở Lạng Sơn - Ảnh 1
Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế xe 16 chỗ - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 2h10 ngày 31/10, xe khách hợp đồng loại 16 chỗ mang BKS 14B-036.xx do tài xế Quách Đình Trọng điều khiển, khi lưu thông trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) đã bất ngờ va chạm với xe ôtô đầu kéo mang BKS 98C-016.xx kéo theo rơ-moóc do tài xế N.V.T. (38 tuổi, trú tại Bắc Giang) điều khiển, đỗ cùng chiều phía trước.

Sau đó, xe khách tiếp tục va chạm với xe ôtô đầu kéo mang BKS 77H-041.xx kéo theo rơ-moóc do tài xế Nguyễn Thành B. (27 tuổi, trú tại Bình Định) điều khiển. Hậu quả vụ tai nạn khiến 5 người tử vong và 10 người khác bị thương.

Diễn biến MỚI trong vụ tai nạn 5 người chết, 10 người bị thương ở Lạng Sơn - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Báo Người Lao Động

Bước đầu, cảnh sát xác định nguyên nhân do đoạn đường xảy ra tai nạn là đường dốc, cua, trời tối nên tài xế xe khách đã tông vào ôtô đầu kéo đang bị hỏng, dừng đỗ trên đường dành cho xe cơ giới. Kết quả test nhanh cho thấy 3 tài xế không có nồng độ cồn hay ma túy trong cơ thể.

 

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) xe khách 16 chỗ gây tai nạn giao thông liên hoàn ở Lạng Sơn sản xuất năm 2019 tại Việt Nam, được kiểm định lần gần nhất ngày 29-8-2023, hạn hết vào ngày 28-8-2024. Tuy nhiên, xe 16 chỗ chỉ có dữ liệu hành trình đến 4 giờ 59 phút ngày 30-10. Thời điểm gặp nạn, xe này không có dữ liệu giám sát hành trình nên không ghi nhận được tốc độ.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Trong đó, cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ việc việc dữ liệu giám sát hành trình do đi vào vùng mất tín hiệu kết nối hay tài xế cố tình "ngắt" kết nối; có hay không hành vi gây cản trở giao thông của tài xế điều khiển xe đầu kéo vận chuyển xi-măng bị hỏng xe, dừng đỗ phương tiện trên đường.

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