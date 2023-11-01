Bé gái 3 tuổi bị bố ruột cầm hai chân ném ra đường, dẫn đến rạn xương vai

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Nghi Sơn đang làm rõ vụ việc một cháu bé khoảng 3 tuổi bị bố đẻ hành hung dẫn đến rạn xương vai.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào chiều 1/11, một lãnh đạo UBND thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Nghi Sơn đang làm rõ vụ việc một cháu bé khoảng 3 tuổi bị bố đẻ hành hung dẫn đến rạn xương vai.

Cụ thể, khoảng 20h ngày 29/10, sau khi đi làm về, anh Dương V.L. (SN 1984, trú xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn) mở karaoke hát tại nhà riêng.

Cháu bé 3 tuổi bị bố đá, cầm chân ném ra đường dẫn đến rạn xương vai - Ảnh: Báo Dân trí

Khi anh L. đang hát thì người vợ là chị Nguyễn T.T. đem con gái là cháu D.N.A. (khoảng 3 tuổi) ra trước cửa nhà đánh cho con khóc.

Nghĩ rằng vợ đánh con để "dằn mặt" mình, anh L. chạy ra ngoài sân đá con gái một cái vào mông khiến cháu ngã ra sân. Sau đó anh L. cầm hai chân của cháu nhấc bổng lên ném ra ngoài đường khiến cháu bị rạn xương vai. Sau khi điều trị tại bệnh viện, cháu bé đã ổn định sức khỏe, được đưa về nhà chăm sóc.

Trước đó, theo thông tin từ báo Lao Động, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 24/10, Công an huyện Nhơn Trạch tạm giữ hình sự D.N.B.M (23 tuổi, ngụ xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch) để điều tra, xử lý về việc hành hạ, đánh đập con ruột.

Cháu Đ do bị bố đánh đập, hành hạ - Ảnh: Báo Lao Động

M. và vợ ly hôn, M. giành quyền nuôi dưỡng con và đưa về chung sống cùng mẹ ruột của mình tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch. M. đã nhiều lần đánh cháu Đ. bằng các vật dụng sinh hoạt trong gia đình như đũa ăn cơm, thước kẻ, dây sạc điện thoại, xẻng nhôm nấu đồ ăn.

M thừa nhận, từ tháng 3/2022 đến nay, thường xuyên sử dụng những vật dụng kể trên để đánh vào tay, chân, lưng, đùi của cháu Đ.

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