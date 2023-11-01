Bàng hoàng phát hiện bộ xương người trong rừng Bảo Lộc khi đi hái măng

Đời sống 01/11/2023 16:44

Cơ quan chức năng TP Bảo Lộc và xã Đại Lào đã mất hơn 2 giờ đồng hồ vượt gần 10 km đường rừng tiếp cận hiện trường vụ phát hiện bộ xương người.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 1/11, hai người dân đến từ huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) đã dẫn đường cho các cán bộ xã Đại Lào và các cơ quan chức năng TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) tiếp cận hiện trường vụ phát hiện bộ xương người.

Từ đầu đèo Bảo Lộc, đoàn cán bộ phải mất hơn 2 giờ đồng hồ vượt gần 10km đường rừng để đến hiện trường. Đó là khu vực có gốc cây cổ thụ gần bờ suối trong rừng sâu thuộc khoảnh 6, tiểu khu 477 (xã Đại Lào), tiếp giáp với xã Đoàn Kết (huyện Đạ Huoai). Đây là lâm phần do Thành đội TP Bảo Lộc quản lý.

Bàng hoàng phát hiện bộ xương người trong rừng Bảo Lộc khi đi hái măng - Ảnh 1
Hiện trường phát hiện bộ xương người ở TP Bảo Lộc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Gia Lai, vào ngày 31/10, cơ quan chức năng xã Đại Lào (TP Bảo Lộc) tiếp nhận tin báo từ hai người dân của xã Đức Phú (huyện Tánh Linh) về việc phát hiện bộ xương người.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bước đầu ghi nhận, nạn nhân tử vong từ nhiều tháng trước bởi toàn bộ thi thể đã phân hủy chỉ còn lại bộ xương. Cạnh đó là chiếc võng dù, một số vỏ lon bia, một ba lô màu đỏ, bên trong đựng một số tư trang cá nhân nghi là của nạn nhân, nhưng không có giấy tờ tùy thân.

Bàng hoàng phát hiện bộ xương người trong rừng Bảo Lộc khi đi hái măng - Ảnh 2
Chiếc ba lô màu đỏ phát hiện bên cạnh bộ xương - Ảnh: Báo Gia Lai

Các cơ quan chức năng ở TP Bảo Lộc đang bảo vệ hiện trường chờ Công an tỉnh Lâm Đồng và lực lượng pháp y đến khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, xác minh danh tính và làm rõ nguyên nhân tử vong của người này.

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