Cụ ông 80 tuổi bị 'khoắng sạch' 470 triệu đồng sau cuộc điện thoại 'bán đất dưỡng già'

Đời sống 02/11/2023 06:30

Hàng loạt người dân ở các xã trên địa bàn huyện Thanh Chương, Nghệ An bị lừa đảo qua mạng lên đến cả tỷ đồng. Trong đó có cụ ông 80 tuổi bị lừa 470 triệu.

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, khoảng một tháng trở lại đây, trên địa bàn huyện Thanh Chương có 9 nạn nhân bị các đối tượng giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa người dân và chiếm đoạt tiền.

Khoảng một tuần trước, cụ ông 80 tuổi nhận được cuộc gọi điện đến giả danh cán bộ công an thông báo ông đang dính vào một vụ án. Nhóm đối tượng lừa đảo đã liên tục điện thoại, lên kế hoạch đưa nạn nhân vào tròng.

 

Chỉ trong một thời gian ngắn, cụ ông bị nhóm đối tượng này lừa lấy 470 triệu đồng. Đến khi phát hiện mình bị lừa cụ ông này đã đến công an xã Thanh Tiên để trình báo sự việc.

Cụ ông 80 tuổi bị 'khoắng sạch' 470 triệu đồng sau cuộc điện thoại 'bán đất dưỡng già' - Ảnh 1
Phan Văn Khải, trú xã Thanh Đức bị bắt vì hành vi sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Báo Công Lý

Theo thông tin từ báo Công Lý, tại xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương xảy ra 2 trường hợp bị các đối tượng lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 400 triệu đồng.

Cụ thể, ông Đ.V.X. (đã nghỉ hưu) bị một nhóm đối tượng gọi đến lừa đảo cũng với hình thức tương tự. Nhóm này yêu cầu ông X. phải đến thuê khách sạn ở trong phòng riêng để làm việc. Vì thiếu hiểu biết, ông X. nghe lời mà không thông báo cho ai. Cuối cùng, ông X. bị lừa hơn 200 triệu đồng.

Cụ ông 80 tuổi bị 'khoắng sạch' 470 triệu đồng sau cuộc điện thoại 'bán đất dưỡng già' - Ảnh 2
Công an huyện Thanh Chương phối hợp với Viện kiểm sát khám xét máy tính của đối tượng Khải - Ảnh: Báo An ninh thủ đô

Ngoài ra, bà N.T.M. (giáo viên nghỉ hưu) trú tại xã Võ Liệt bị một nhóm đối tượng lừa đảo qua mạng khi bọn chúng điện thoại đến giả danh cán bộ công an, thậm chí đe dọa. Quá hoảng loạn, bà M. đã chuyển cho nhóm đối tượng này gần 200 triệu đồng.

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