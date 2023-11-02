Nguyên nhân người cha ném con gái 3 tuổi ra đường, dẫn đến rạn xương vai

Ông Cao Lương Ngọc, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết, cơ quan chức năng đã đưa cháu bé bị bố đẻ cầm hai chân ném ra đường đi giám định thương tật.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ông Cao Lương Ngọc - Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn cho biết, cơ quan Công an thị xã Nghi Sơn đã làm việc với người bố, đồng thời đưa cháu bé đi giám định thương tật. Căn cứ kết quả giám định, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định.

Ngoài ra, bố của cháu bé quê gốc ở xã Hải Bình, thị xã Nghi Sơn. Hiện gia đình sinh sống tại xã Phú Lâm, làm nghề đi biển và không có biểu hiện gì bất thường.

Cháu bé khoảng 3 tuổi bị bố đẻ cầm hai chân ném ra đường dẫn đến rạn xương vai - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 20h ngày 29/10, sau khi đi làm về, anh D.V.L. (SN 1984, trú xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn) mở karaoke hát tại nhà riêng tại xã Phú Lâm.

Khi anh D.V.L. đang hát thì cháu D.N.A. (3 tuổi, con gái của anh D.V.L và chị N.T.T) khóc đi theo mẹ ở ngoài sân. Bất ngờ, D.V.L. chạy ra ngoài sân đá con gái một cái vào mông khiến cháu ngã ra sân. Sau đó anh L. cầm hai chân của cháu nhấc bổng lên quăng ra ngoài đường khiến cháu bị rạn xương vai.



Đại diện UBND thị xã Nghi Sơn và UBND xã Phú Lâm thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé - Ảnh: Báo Tiền Phong

Toàn bộ hành vi của người bố đã được camera ghi lại. Sau khi điều trị tại bệnh viện, cháu bé đã ổn định sức khỏe, được đưa về nhà chăm sóc.

Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý.

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