Người mẹ kể lại lúc chồng ném con gái rạn xương vai: 'Chồng tôi đã ra mang con vào tắm rửa, bôi thuốc rồi ôm con ngủ'

Chị Nguyễn Thị Thủy (40 tuổi) cho biết, mẹ bé A. cho biết lý do dẫn đến sự việc, khi chồng chị Thủy đi uống cà phê về có mở karaoke hát tại nhà cùng với vợ chồng người bạn. Trong lúc mọi người đang hát thì con gái cứ đòi mở sang xem tivi, chơi trò chơi và bắt mẹ mở tivi bằng được, dù chị Thủy đã nói bố đang hát”.

Khi đoàn cán bộ chính quyền có mặt tại nhà chị Thủy, cháu bé vẫn chơi bình thường nhưng do bị rạn xương vai trái nên tay cháu không cử động mạnh được, trên vai băng bó vết thương.

Cũng theo chị Thủy, rất may khi chồng chị đá con, giằng ném ra ngoài, rơi xuống chỗ có vũng nước nên đầu bé đập xuống không xảy ra tổn thương lớn. Cháu bị xây xước chút ở lưng, phần vai do ở cổng có đổ nhiều đá. “Sau khi ném con, chồng tôi đã ra mang con vào tắm rửa, bôi thuốc rồi ôm con ngủ”, chị Thủy cho hay.

Ông Lê Văn Năm, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, công an xã đã làm báo cáo gửi công an thị xã và ngày 1/11 vừa qua công an thị xã cũng đã về làm việc với chính quyền, gia đình anh Dương Văn Lâm về sự việc trên.

Cũng theo ông Năm, hai vợ chồng chị Thủy có với nhau 2 người con gái. Hàng ngày, chị Thủy vẫn đi làm công nhân giày da, anh Lâm làm nghề tự do.

Bé gái bị bố quăng ra xa - Ảnh: VTC News

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, khoảng 20h ngày 29/10, bé gái khoảng 3 tuổi đang khóc và đi theo mẹ. Sau đó, bé đứng cùng mẹ ở giữa sân và vẫn khóc, người mẹ dỗ dành nhưng cháu không nín. Lúc này, người bố chạy từ trong nhà ra, đạp bé ngã xuống sân, túm chân rồi quăng bé ra cổng (khoảng 3m). Bé gái sau đó được gia đình đưa đi bệnh viện điều trị do bị thương ở xương vai.

Toàn bộ hành vi trên của người bố đã được camera ghi lại. Theo chính quyền xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, sau khi sự việc xảy ra, công an xã có báo cáo với Công an thị xã Nghi Sơn.

Cháu bé được đưa đi thăm khám, chụp chiếu rạn xương vai trái và được điều trị, chăm sóc tại nhà.