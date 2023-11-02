Tại nhà số 2, đường Bà Triệu, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã xảy ra vụ án mạng chồng giết vợ.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều 2/11, lãnh đạo phường Sao Đỏ (TP Chí Linh, Hải Dương) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử xảy ra tại địa bàn phường.

Cụ thể, sự việc xảy ra lúc gần 11h cùng ngày, tại phố Bà Triệu (TP Chí Linh).

Nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: VTC News

Nạn nhân được xác định là chị P.T.T.L (SN 1997, trú phường Sao Đỏ). Nghi phạm sát hại chị L. là B.H.T (SN 1997, chồng chị L.).

Ngoài ra, chính quyền phường Sao Đỏ cũng cho biết, nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng trên do mẫu thuẫn vợ chồng. Sau đó, T. đâm vợ thiệt mạng. Sau khi gây án, T. tự sát. Vợ chồng T. mới kết hôn, có con chung 9 tháng tuổi.

Thi thể người chồng được chuyển lên xe y tế - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, một sự việc tương tự cũng xảy ra vào chiều 2/10, tại khu nhà trọ ở xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cũng xảy ra vụ chồng sát hại vợ rồi tự sát. Tuy nhiên, người chồng tự tử bất thành. Nghi phạm là Hoàng Văn Chương (SN 1990) cùng vợ từ Hà Giang xuống Bắc Giang làm công nhân.

Theo điều tra, vợ chồng Chương phát sinh mâu thuẫn do ghen tuông, Chương nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, nhiều lần to tiếng, ảnh hưởng đến các khách thuê trọ khác.

Chiều 2/10, nghe tiếng cãi nhau, các phòng trọ phản ánh lên chủ nhà, khoảng 1 tiếng sau, Chương mở cửa chạy ra ngoài với dáng vẻ hoảng hốt, đi đến Công an xã Nội Hoàng đầu thú.

Cơ quan chức năng tới nhà trọ kiểm tra sau khi nhận tin báo thì xác nhận, vợ Chương đã tử vong với hai vết đâm vào vùng ngực. Hoàng Văn Chương cũng có một số vết thương trên cơ thể nghi do tự dùng dao đâm.

Hai người con nhỏ bơ vơ sau khi cha sát hại mẹ chỉ vì bị cấm sử dụng điện thoại Công an huyện Lục Ngạn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ đối tượng Triệu Chòi Suẩn (SN 1979, trú tại thôn Na Lang, xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn) về hành vi "Giết người".

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