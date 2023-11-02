Chồng giết vợ rồi tự sát ở Hải Dương: Cả hai mới kết hôn, có con chung 9 tháng tuổi

Đời sống 02/11/2023 16:05

Tại nhà số 2, đường Bà Triệu, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã xảy ra vụ án mạng chồng giết vợ.

Theo thông tin từ VietNamNet, vào chiều 2/11, lãnh đạo phường Sao Đỏ (TP Chí Linh, Hải Dương) cho biết, cơ quan công an đang điều tra, làm rõ nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử xảy ra tại địa bàn phường.

Cụ thể, sự việc xảy ra lúc gần 11h cùng ngày, tại phố Bà Triệu (TP Chí Linh). 

Chồng giết vợ rồi tự sát ở Hải Dương: Cả hai mới kết hôn, có con chung 9 tháng tuổi - Ảnh 1
Nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: VTC News

 

Nạn nhân được xác định là chị P.T.T.L (SN 1997, trú phường Sao Đỏ). Nghi phạm sát hại chị L. là B.H.T (SN 1997, chồng chị L.).

Ngoài ra, chính quyền phường Sao Đỏ cũng cho biết, nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng trên do mẫu thuẫn vợ chồng. Sau đó, T. đâm vợ thiệt mạng. Sau khi gây án, T. tự sát. Vợ chồng T. mới kết hôn, có con chung 9 tháng tuổi.

Chồng giết vợ rồi tự sát ở Hải Dương: Cả hai mới kết hôn, có con chung 9 tháng tuổi - Ảnh 2
Thi  thể người chồng được chuyển lên xe y tế - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, một sự việc tương tự cũng xảy ra vào chiều 2/10, tại khu nhà trọ ở xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cũng xảy ra vụ chồng sát hại vợ rồi tự sát. Tuy nhiên, người chồng tự tử bất thành. Nghi phạm là Hoàng Văn Chương (SN 1990) cùng vợ từ Hà Giang xuống Bắc Giang làm công nhân. 

Theo điều tra, vợ chồng Chương phát sinh mâu thuẫn do ghen tuông, Chương nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, nhiều lần to tiếng, ảnh hưởng đến các khách thuê trọ khác.

Chiều 2/10, nghe tiếng cãi nhau, các phòng trọ phản ánh lên chủ nhà, khoảng 1 tiếng sau, Chương mở cửa chạy ra ngoài với dáng vẻ hoảng hốt, đi đến Công an xã Nội Hoàng đầu thú.

Cơ quan chức năng tới nhà trọ kiểm tra sau khi nhận tin báo thì xác nhận, vợ Chương đã tử vong với hai vết đâm vào vùng ngực. Hoàng Văn Chương cũng có một số vết thương trên cơ thể nghi do tự dùng dao đâm.

Hai người con nhỏ bơ vơ sau khi cha sát hại mẹ chỉ vì bị cấm sử dụng điện thoại

Hai người con nhỏ bơ vơ sau khi cha sát hại mẹ chỉ vì bị cấm sử dụng điện thoại

Công an huyện Lục Ngạn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ đối tượng Triệu Chòi Suẩn (SN 1979, trú tại thôn Na Lang, xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn) về hành vi "Giết người".

Xem thêm
Từ khóa:   chồng giết vợ tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Trong 10 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, vạn sự hanh thông, đạt được mục tiêu, đếm tiền mỏi tay

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, vạn sự hanh thông, đạt được mục tiêu, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước
Từ nay đến ngày 29/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc

Từ nay đến ngày 29/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Sao quốc tế 7 giờ 39 phút trước
Thời tới cản không kịp đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Thời tới cản không kịp đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội