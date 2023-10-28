Lê Hùng Minh ép bạn gái cũ lên xe ô tô để chở đi nơi khác nói chuyện. Đối tượng nổ súng uy hiếp khiến người dân không dám tới can ngăn.

Theo thông tin từ Vietnamnet, sáng nay (28/10), Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an huyện Bắc Tân Uyên bắt giữ đối tượng Lê Hùng Minh (SN 1997, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về các hành vi nổ súng, bắt giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào khuya ngày 25/10, Minh cùng một người bạn (chưa rõ lai lịch) đi xe ô tô đến một nhà nghỉ thuộc xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên để tìm gặp chị P.N.Y (SN, 2000, ngụ tỉnh An Giang, là bạn gái cũ của Minh) để nói chuyện.

Khi gặp chị Y., Minh yêu cầu chị Y. lên ô tô để nói chuyện nhưng chị Y. không đồng ý. Lúc này Minh dùng vũ lực ép chị Y. lên xe.

Đối tượng Lê Hùng Minh tại cơ quan công an - Ảnh: Dân trí

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, lúc bấy giờ, một người đàn ông chứng kiến đã tiến tới ngăn cản thì bị Minh rút súng thủ sẵn trong người nổ liên tiếp 2 phát đạn nhưng không trúng người.

Sau khi nổ súng, Minh cùng bạn đưa chị Y lên ô tô rời khỏi hiện trường trước sự bất lực chứng kiến của một số người.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bắc Tân Uyên đến hiện trường, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương. Đến trưa 26/10, lực lượng công an đã bắt giữ được Lê Hùng Minh, thu giữ một khẩu súng.

Chị Y. bị đối tượng khống chế tại một khách sạn ở TP.Thủ Dầu Một được cơ quan công an giải cứu an toàn.

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