Thanh niên nổ súng khống chế bạn gái cũ lên ô tô đưa về khách sạn, công an giải cứu kịp thời

Đời sống 28/10/2023 13:45

Lê Hùng Minh ép bạn gái cũ lên xe ô tô để chở đi nơi khác nói chuyện. Đối tượng nổ súng uy hiếp khiến người dân không dám tới can ngăn.

Theo thông tin từ Vietnamnet, sáng nay (28/10), Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an huyện Bắc Tân Uyên bắt giữ đối tượng Lê Hùng Minh (SN 1997, ngụ tỉnh Bình Dương) để điều tra về các hành vi nổ súng, bắt giữ người trái pháp luật.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào khuya ngày 25/10, Minh cùng một người bạn (chưa rõ lai lịch) đi xe ô tô đến một nhà nghỉ thuộc xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên để tìm gặp chị P.N.Y (SN, 2000, ngụ tỉnh An Giang, là bạn gái cũ của Minh) để nói chuyện.

Khi gặp chị Y., Minh yêu cầu chị Y. lên ô tô để nói chuyện nhưng chị Y. không đồng ý. Lúc này Minh dùng vũ lực ép chị Y. lên xe.

Thanh niên nổ súng khống chế bạn gái cũ lên ô tô đưa về khách sạn, công an giải cứu kịp thời - Ảnh 1
Đối tượng Lê Hùng Minh tại cơ quan công an - Ảnh: Dân trí

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, lúc bấy giờ, một người đàn ông chứng kiến đã tiến tới ngăn cản thì bị Minh rút súng thủ sẵn trong người nổ liên tiếp 2 phát đạn nhưng không trúng người.

Sau khi nổ súng, Minh cùng bạn đưa chị Y lên ô tô rời khỏi hiện trường trước sự bất lực chứng kiến của một số người.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bắc Tân Uyên đến hiện trường, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương. Đến trưa 26/10, lực lượng công an đã bắt giữ được Lê Hùng Minh, thu giữ một khẩu súng.

Chị Y. bị đối tượng khống chế tại một khách sạn ở TP.Thủ Dầu Một được cơ quan công an giải cứu an toàn.

Cô gái 25 tuổi sát hại mẹ ruột: Nhét thi thể vào thùng rác, cháu gái 11 tuổi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng

Cô gái 25 tuổi sát hại mẹ ruột: Nhét thi thể vào thùng rác, cháu gái 11 tuổi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng

Mới đây, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ một cô gái 25 tuổi sau khi người này sát hại dã man mẹ ruột của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   giải cứu cô gái cô gái bị khống chế dùng súng không chế cô gái

TIN MỚI NHẤT

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước
Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Lan Hương Như Cố chính thức vượt kỷ lục của Trục Ngọc trong năm 2026

Sao quốc tế 2 giờ 22 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Đường Yên bị réo tên giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt, sự thật từ dữ liệu pháp lý là gì?

Sao quốc tế 3 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài gõ cửa thăm nhà, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội