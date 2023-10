Khi người dân chạy đến thì phát hiện bên trong phòng trọ chị T.T.L. đang nằm dưới nền nhà, tay ôm bụng với nhiều vết thương.

Báo Người Lao Động cho biết, chiều 27-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an TP Dĩ An điều tra cái chết của một cô gái ở trọ trên địa bàn.

Nạn nhân là chị T.T.L. (20 tuổi, quê Sóc Trăng).

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 26-10, người dân tại dãy trọ trên đường xóm Nhang, phường Dĩ An, TP Dĩ An đang ngủ thì nghe nhiều tiếng la hét, cự cãi của hai cô gái.

Một lúc sau, T.T.M.L (19 tuổi, quê Sóc Trăng) vừa mở cửa phòng chạy ra ngoài vừa la hét. Khi người dân chạy đến thì phát hiện bên trong phòng trọ chị T.T.L. đang nằm dưới nền nhà, tay ôm bụng với nhiều vết thương.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng. Ảnh: NLĐ

Cũng theo Báo PLO, T.T.L được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng và đã tử vong.

Được biết, T.T.M.L và nạn nhân có quan hệ tình cảm, cả hai mới thuê phòng trọ ở chung khoảng hơn 1 tháng nay. Ảnh: PLO

Bước đầu, T.T.M.L khai trước khi xảy ra vụ việc hai người có xảy ra cãi nhau.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng là do tối 26-10, sau khi đi nhậu về, T.T.L. đòi đi qua phòng trọ của bạn khác ngủ nhưng M.L. không đồng ý nên hai bên cự cãi, giằng co.

T.T.L. được cho là cầm dao tự đâm vào bụng mình. Vụ việc hiện đang được công an điều tra.

