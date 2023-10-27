Bình Dương: Cãi nhau ở phòng trọ, một cô gái tử vong do nhiều vết thương

Xã hội 27/10/2023 17:07

Khi người dân chạy đến thì phát hiện bên trong phòng trọ chị T.T.L. đang nằm dưới nền nhà, tay ôm bụng với nhiều vết thương.

Báo Người Lao Động cho biết, chiều 27-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an TP Dĩ An điều tra cái chết của một cô gái ở trọ trên địa bàn.

Nạn nhân là chị T.T.L. (20 tuổi, quê Sóc Trăng).

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 26-10, người dân tại dãy trọ trên đường xóm Nhang, phường Dĩ An, TP Dĩ An đang ngủ thì nghe nhiều tiếng la hét, cự cãi của hai cô gái.

Một lúc sau, T.T.M.L (19 tuổi, quê Sóc Trăng) vừa mở cửa phòng chạy ra ngoài vừa la hét. Khi người dân chạy đến thì phát hiện bên trong phòng trọ chị T.T.L. đang nằm dưới nền nhà, tay ôm bụng với nhiều vết thương.

Bình Dương: Cãi nhau ở phòng trọ, một cô gái tử vong do nhiều vết thương - Ảnh 1

Hiện trường nơi xảy ra án mạng. Ảnh: NLĐ

Cũng theo Báo PLO, T.T.L được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng và đã tử vong.

Bình Dương: Cãi nhau ở phòng trọ, một cô gái tử vong do nhiều vết thương - Ảnh 2

Được biết, T.T.M.L và nạn nhân có quan hệ tình cảm, cả hai mới thuê phòng trọ ở chung khoảng hơn 1 tháng nay. Ảnh: PLO

Bước đầu, T.T.M.L khai trước khi xảy ra vụ việc hai người có xảy ra cãi nhau.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng là do tối 26-10, sau khi đi nhậu về, T.T.L. đòi đi qua phòng trọ của bạn khác ngủ nhưng M.L. không đồng ý nên hai bên cự cãi, giằng co.

T.T.L. được cho là cầm dao tự đâm vào bụng mình. Vụ việc hiện đang được công an điều tra.

Đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn đi làm, người cao tuổi sẽ bị cắt lương hưu?

Đến tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn đi làm, người cao tuổi sẽ bị cắt lương hưu?

Hiện nay, nhiều người nghỉ hưu nhưng vẫn đi làm thêm để tăng thu nhập hoặc tránh thời gian nhàn rỗi nhàm chán. Không ít người băn khoăn khi đang hưởng lương hưu mà đi làm thì có bị cắt lương hưu và các chế độ hưu trí khác hay không?

Xem thêm
Từ khóa:   Bình Dương tin đời sống vụ án

TIN MỚI NHẤT

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 19 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 50 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 1 giờ 16 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt