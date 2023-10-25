Ăn cướp táo bạo tại Bình Dương, đối tượng liều lĩnh đón taxi rồi khống chế lấy tài sản

Xã hội 25/10/2023 15:07

Thiếu tiền trả nợ, tên trộm đã gọi xe taxi chở từ TP Thủ Đức (TP.HCM) hướng về tỉnh Bình Phước để thực hiện kế hoạch.

Thông tin từ Báo VietNamNet cho hay, ngày (25/10), Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối với Triệu Minh Sang (26 tuổi, quê Bình Phước) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Ăn cướp táo bạo tại Bình Dương, đối tượng liều lĩnh đón taxi rồi khống chế lấy tài sản - Ảnh 1
Khống chế tài xế taxi cướp tài sản. Ảnh minh họa

Theo điều tra ban đầu, Triệu Minh Sang làm nghề môi giới bất động sản ở TP.HCM. Thời gian gần đây bị thất nghiệp, không có tiền tiêu xài và trả nợ nên Sang lên kế hoạch cướp tài sản.

Tối ngày 23/10, Sang gọi xe taxi chở từ TP Thủ Đức (TP.HCM) hướng về tỉnh Bình Phước để thực hiện kế hoạch.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, khi xe đến đoạn đường vắng thuộc địa bàn thị trấn Tân Bình (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), Sang bất ngờ lấy một con dao thủ sẵn trong người khống chế tài xế, yêu cầu dừng xe bên đường để lấy tiền.

Ăn cướp táo bạo tại Bình Dương, đối tượng liều lĩnh đón taxi rồi khống chế lấy tài sản - Ảnh 2

Triệu Minh Sang tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Cũng theo Báo VOV, may mắn, tài xế taxi đã kịp thời thoát khỏi khống chế, tri hô cướp khiến Sang sợ hãi cầm dao bỏ chạy.

Nhận tin báo, Công an thị trấn Tân Bình nhanh chóng cử lực lượng đến hiện trường, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Bắc Tân Uyên và bảo vệ Khu Công nghiệp Tân Bình chốt chặn, truy bắt đối tượng.

Sau khoảng 3 giờ truy bắt, lực lượng công an đã bắt giữ được Sang khi đang lẩn trốn tại gần khu vực gây án.

Tại cơ quan công an, Sang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

 

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