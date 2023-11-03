Nổ khí ga ở Khu kinh tế Dung Quất khiến 9 người bị bỏng

Đời sống 03/11/2023 17:27

Tại Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, đã xảy ra vụ nổ khí ga làm nhiều công nhân trọng thương.

Theo thông tin từ Vietnam+, vào lúc 14h ngày 3/11, trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ông Nguyễn Anh Minh, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS), trụ sở tại Khu Kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi xác nhận tại công ty vừa xảy ra một vụ nổ khí gas làm 9 người bị thương.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Anh Minh, vụ nổ bình khí gas xảy ra tại khu vực hầm chứa hàng của công ty khiến 9 người bị bỏng. Trong đó, một số trường hợp bị thương nặng, bỏng nhiều nơi trên cơ thể.

Nổ khí ga ở Khu kinh tế Dung Quất khiến 9 người bị bỏng - Ảnh 1
Nổ bình khí gas tại KCN Dung Quất làm 9 người bị bỏng - Ảnh: Vietnam+

Theo thông tin từ báo Giao thông, vụ nổ khí ga được xác định là ga CO2, tại Nhà máy Đóng tàu Dung Quất (thuộc Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất). 

Sau nhiều năm "chết lâm sàn", thời gian qua Nhà máy Đóng tàu Dung Quất đã dần ổn định khi làm ăn có lãi. Tuy vậy, việc tái cơ cấu nhà máy vẫn là vấn đề hóc búa với khoản nợ nghìn tỷ.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp với cơ quan chức năng, lực lượng công an làm rõ nguyên nhân vụ nổ

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