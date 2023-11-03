Cận cảnh hiện trường chồng giết vợ trong nhà nghỉ ở Bắc Giang: Đâm 6-7 nhát vào bụng, ngực của vợ

Đời sống 03/11/2023 11:19

Tại nhà nghỉ ở thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) người dân phát hiện vụ án mạng, nghi chồng giết vợ rồi tự sát.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 3/11, Công an huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) cho biết đơn vị đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự điều tra vụ án mạng xảy ra tại tổ dân phố Thanh Xuân, thị trấn Đồi Ngô.

Cận cảnh hiện trường chồng giết vợ trong nhà nghỉ ở Bắc Giang: Đâm 6-7 nhát vào bụng, ngực của vợ - Ảnh 1
Nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Báo Dân trí

 

Cụ thể, tại phòng 304 của nhà nghỉ xảy ra vụ gây thương tích, hậu quả: anh Lê Văn T., sinh năm 1994 và chị Quách Thị H, sinh năm 2000 (vợ anh T.) cùng trú tại thôn Vườn, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Bắc Giang; đến 4h20 cùng ngày, chị H. tử vong.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Cận cảnh hiện trường chồng giết vợ trong nhà nghỉ ở Bắc Giang: Đâm 6-7 nhát vào bụng, ngực của vợ - Ảnh 2
Công an có mặt tại hiện trường, điều tra vụ án - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, tại đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn, chị H. dùng dao đâm vào bụng chồng. Anh Toàn sau đó giật lại con dao đâm 6-7 nhát vào bụng, ngực của vợ. Người chồng cũng tự đâm vào ngực mình tự sát.

Vụ việc khiến chị H. tử vong, anh Toàn trọng thương. Nhà chức trách cho hay, con dao tang vật được chị H. mang theo, chuẩn bị từ trước.

Ngoài ra, cả hai còn có với nhau 1 người con.

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