Bàng hoàng chồng nhậu say, dùng xăng đốt vợ bỏng nặng ở Tây Ninh

Đời sống 03/11/2023 10:48

Công an huyện Tân Biên (Tây Ninh) cho biết, đang phối hợp cùng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ nghi án chồng đổ xăng đốt vợ gây bỏng nặng.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, vào ngày 2/11, Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nghi vấn chồng tẩm xăng lên người vợ rồi phóng hỏa đốt xảy ra trên địa bàn ấp Tân Tiến, xã Tân Lập.

 

Cụ thể, Trần Văn Nghĩa (SN 1972, ngụ ấp Tân Tiến) đi nhậu say xỉn. Đến khoảng 20h20 ngày 1/11, Nghĩa về nhà tại ấp Tân Tiến, xã Tân Lập.

Tại đây, Nghĩa cãi nhau với vợ là bà H.T.T.H (SN 1976). Bực tức, Nghĩa đã dùng xăng đổ vào người bà H. rồi châm lửa đốt, sau đó bỏ đi.

Phát hiện sự việc, người dân đã lao vào dập lửa rồi đưa bà H. vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Hiện tại, bà H. đang được điều trị, theo dõi tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Lập đã có mặt phối hợp với Công an huyện Tân Biên phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bàng hoàng chồng nhậu say, dùng xăng đốt vợ bỏng nặng ở Tây Ninh - Ảnh 1
Nghĩa cãi nhau với vợ là bà H.T.T.H (SN 1976). Bực tức, Nghĩa đã dùng xăng đổ vào người bà H. rồi châm lửa đốt, sau đó bỏ đi - Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 1/3, người dân phát hiện trước cửa phòng số 6 nhà trọ T.V (ấp Ninh Hiệp, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) bốc cháy dữ dội nên tri hô và dùng nước dập lửa nhưng ngọn lửa vẫn cháy lan vào trong phòng.

Lúc này, có 3 người đang ngủ bên trong gồm bà T. (41 tuổi, ngụ Quảng Trị), ông M. (36 tuổi, ngụ Tây Ninh) và cháu V. (9 tuổi, con gái bà T.) nghe tiếng tri hô bèn mở cửa chạy ra ngoài. 3 người được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu với thương tích bỏng ở cấp độ 20 đến 25%.

Nhận được tin báo, Công an huyện Dương Minh Châu đến hiện trường điều tra, xác minh và nhanh chóng xác định người phóng hỏa là Tâm, "chồng hờ" của bà T. Sau khi phóng hỏa đốt phòng trọ, Tâm bỏ đi đến nhà người quen ở thị xã Trảng Bàng, tự tử nhưng được người dân cứu chữa và sau đó bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhận vào năm 2019 quen biết và có làm đám cưới với bà T., nhưng không kết hôn. Sau đó, Tâm cùng với bà T. và cháu V. đến thuê phòng số 6 nhà trọ T.V để chung sống. Thời gian gần đây, Tâm phát hiện bà T. thường xuyên gặp gỡ nhiều người đàn ông khác nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn, Tâm bỏ đi nơi khác sống.

Vào ngày 1/3, Tâm có ý định muốn quay trở lại sống cùng với bà T., nhưng bị từ chối. Tức giận, Tâm mua 10 lít xăng mang đến nhà trọ và nhìn qua cửa sổ thấy xe của ông M. ở trong phòng nên đổ xăng vào bên trong và châm lửa đốt rồi bỏ đi.

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