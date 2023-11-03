Chính quyền xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc 2 vợ chồng bị tử vong do sụp giếng nước.
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Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, vào ngày 3/11, ông Nguyễn Văn Thế, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình xác nhận việc có 2 người dân trên địa bàn tử vong do giếng nước bị đổ sụp xuống rồi vùi lấp.
Cụ thể, vào khoảng 10h ngày 2/11, vợ chồng ông N.Đ.H. (SN 1964) và vợ là bà T.T.L. (SN 1963), trú thôn Nam Hải, xã Vạn Ninh đang chế biến thức ăn cạnh giếng nước.
Lúc này người chồng bật máy bơm nước lên bồn thì bất ngờ giếng nước có tiếng động lớn, thành giếng bị đổ sụp xuống lòng giếng kéo theo vợ chồng ông H. Khi người dân phát hiện thì 2 người này đã tử vong do đất đá đổ xuống đè lên người.
Theo thông tin từ báo Lao Động, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã khoanh vùng, đậy miệng hố sụt để lo hậu sự cho các nạn nhân.
Theo chính quyền địa phương, người dân ở khu vực này thường đào giếng sâu, sau đó cho đậy miệng giếng và lắp máy bơm để bơm nước lên sinh hoạt hàng ngày. Sự việc xảy ra, có thể do giếng nước lâu ngày, bị xói lở bên dưới.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Vạn Ninh cũng đã tiến hành rà soát các giếng tương tự trên địa bàn và cảnh báo người dân nhằm tránh các hậu quả đáng tiếc có thể tiếp tục xảy ra.