Người phụ nữ ở Long An bị con nợ đổ xăng châm lửa đốt bỏng nặng

Đời sống 03/11/2023 06:30

Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An đang tiến hành xác minh, điều tra vụ việc một người phụ nữ bị bỏng trong lúc đòi nợ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào tối ngày 1/1, chị NTKT (34 tuổi, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, Long An) đến quán sửa xe của Kiều Thanh Minh (41 tuổi, ở cùng xã) để đòi khoản nợ trên 20 triệu đồng mà Minh đã nợ chị T.

Nói chuyện được một lúc, hai người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Lúc này, Kiều Thanh Minh đang sửa xe máy và lấy bình xăng của xe đang để sát bên ném xuống nền, nước trong bình xăng văng ra, dính vào quần, áo của chị T. đang mặc.

Sau đó, Kiều Thanh Minh đã bật lửa châm vào chỗ xăng vừa ném xuống đất, khiến ngọn lửa cháy lan lên quần chị T. mặc do bị dính xăng. Ngọn lửa bùng cháy nhanh làm chị T hoảng loạn kêu cứu và được mọi người dập tắt ngọn lửa cháy trên người.

Người phụ nữ ở Long An bị con nợ đổ xăng châm lửa đốt bỏng nặng - Ảnh 1
Chị NTKT bị bỏng trong lúc đòi nợ - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, mọi người hỗ trợ đưa chị T. đến bệnh viện sơ cứu trong tình trạng bị bỏng ở chân và một số chỗ trên cơ thể. Sau khi được sơ cứu, băng bó, chị T. đã trở về nhà để theo dõi sức khỏe, vết thương.

Nhận được thông tin, lực lượng Công an xã Thanh Phú Long đã có mặt tại hiện trường làm việc với ông Minh và điều tra làm rõ sự việc.

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Công an H.U Minh cho biết, đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, xác định nguyên nhân vụ nổ máy lạnh đang sửa khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương.

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