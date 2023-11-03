Hà Nội yêu cầu bố trí khu vực sạc xe điện riêng, cấm sạc qua đêm tại chung cư mini

Yêu cầu trên được UBND TP Hà Nội nêu trong công văn về tăng cường thực hiện quy định của pháp luật về xây dựng, kiểm soát an toàn nhà chung cư cũ, nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ (thường gọi là chung cư mini).

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 2/11, UBND TP Hà Nội yêu cầu ở các chung cư mini, khu vực sạc xe điện phải được bố trí riêng, bảo đảm khoảng cách an toàn. Người dân không được sạc pin qua đêm, bộ sạc phải phù hợp hệ thống pin xe.

Theo quy định này, các công trình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ phải đảm bảo diện tích tối thiểu 6m2 chỗ để xe máy, xe đạp cho mỗi căn hộ. Trường hợp không đảm bảo diện tích để xe theo số lượng căn hộ, phải có phương án gửi xe bên ngoài công trình.

Tại đây, thành phố yêu cầu chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình phải bố trí đủ diện tích đỗ xe hai bánh; tham khảo, áp dụng thiết kế khu vực đỗ xe của loại hình nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ ở như quy định đối với nhà chung cư.

Đồng thời, chủ các công trình phải đảm bảo khoảng cách giữa các xe, có giải pháp ngăn cháy tại khu vực để xe; ngăn cách khu vực để xe với sảnh căn hộ, cầu thang bộ.

TP Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư phải bố trí riêng khu vực sạc xe điện - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VTC News, UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu khu vực sạc xe điện phải được bố trí riêng, bảo đảm khoảng cách an toàn với các xe xung quanh. Người dân không được sạc pin qua đêm, bộ sạc phải phù hợp hệ thống pin xe.

Quá trình sạc xe phải được theo dõi an toàn; chủ các căn hộ phải bổ sung thiết bị chữa cháy chuyên dụng phù hợp để xử lý sự cố cháy nổ pin xe điện.

Đối với công trình đã đưa vào sử dụng, thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã tổ chức rà soát, xây dựng phương án thoát nạn để đảm bảo an toàn khi xảy ra sự cố, vận động tháo bỏ, cắt các chuồng cọp, tạo lối thoát nạn; rà soát thang thoát hiểm, lối thoát nạn, bổ sung lối thoát nạn đảm bảo các quy định về phòng cháy hiện hành.

Sau vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong ở quận Thanh Xuân, nhiều tòa nhà cấm sạc xe điện qua đêm - Ảnh: VTC News

Với công trình xây dựng mới, đơn vị chức năng kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quy hoạch, xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, quản lý việc cấp giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng, quản lý trật tự xây dựng theo quy định.

Trong đó, các công trình này cần được đảm bảo về thiết kế về khu vực đỗ xe, bố trí lối thoát nạn, hệ thống cấp điện; hệ thống phòng cháy, chữa cháy công trình; các tổ chức, cá nhân thiết kế, thẩm tra thiết kế phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật.

Đối với nhà chung cư cũ, UBND các quận, huyện, thị xã được yêu cầu triển khai ngay các giải pháp để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn bằng cách xây dựng phương án thoát nạn để đảm bảo an toàn khi xảy ra sự cố, vận động người dân bỏ các chuồng cọp, tạo lối thoát nạn...

Sở Xây dựng Hà Nội cũng cần phối hợp để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành việc kiểm định các khu chung cư cũ, nhà chung cư cũ; đề xuất phương án đảm bảo an toàn đối với nhà chung cư cũ nói chung và các nhà chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D đã có khuyến cáo di dời người dân…