Lửa bùng lên dữ dội tại cửa hàng chăn ga gối nệm: Cháy 2 nhà liền kề, 140 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Định kịp thời khống chế ngọn lửa, dập tắt đám cháy tại cửa hàng chăn ga gối nệm Vạn Thành (số nhà 485 Trần Hưng Đạo) phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn.
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Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều 3/11, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Bình Định cho biết đã dập thành công đám cháy lớn tại một cửa hàng bán nệm, vải rèm ở trung tâm thành phố Quy Nhơn.
Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tại số nhà 485 Trần Hưng Đạo (TP Quy Nhơn) bất ngờ xảy ra cháy. Do bên trong nhà chứa nhiều nệm, vải rèm nên ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, sau đó lan sang hai ngôi nhà liền kề.
Theo người dân địa phương, lúc đầu đám cháy bùng lên ở khu vực trước nhà tại tầng 1, sau đó ngọn lửa bùng phát dữ dội kèm theo rất nhiều tiếng nổ.
Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Bình Định đã xuất 1 xe chỉ huy, 5 xe chữa cháy, 1 xe bồn chữa cháy, 1 xe chở quân, 1 xe CNCH, 1 xe thang và 1 xe cứu thương cùng 140 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tham gia cứu chữa. Đến khoảng 11 giờ 15 phút, đám cháy cơ bản được khống chế.
Đến khoảng 11 giờ 15 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Toàn bộ đồ đạc bên trong ngôi nhà đã bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn. Hai ngôi nhà bên cạnh cũng bị lửa đốt cháy loang lổ. Hiện, vụ cháy không có thiệt hại về người.