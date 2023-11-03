Lửa bùng lên dữ dội tại cửa hàng chăn ga gối nệm: Cháy 2 nhà liền kề, 140 cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều 3/11, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh Bình Định cho biết đã dập thành công đám cháy lớn tại một cửa hàng bán nệm, vải rèm ở trung tâm thành phố Quy Nhơn.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày, tại số nhà 485 Trần Hưng Đạo (TP Quy Nhơn) bất ngờ xảy ra cháy. Do bên trong nhà chứa nhiều nệm, vải rèm nên ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, sau đó lan sang hai ngôi nhà liền kề.

Theo người dân địa phương, lúc đầu đám cháy bùng lên ở khu vực trước nhà tại tầng 1, sau đó ngọn lửa bùng phát dữ dội kèm theo rất nhiều tiếng nổ.