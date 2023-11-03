Dũng cảm cứu bạn, một nam sinh ở Nghệ An bị đuối nước tử vong thương tâm

Đời sống 03/11/2023 16:14

Lãnh đạo UBND xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, một học sinh lớp 12 là người địa phương vừa bị đuối nước, tử vong thương tâm.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào ngày 3/11, lãnh đạo UBND xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, một học sinh lớp 12 là người địa phương vừa bị đuối nước, tử vong thương tâm.

Trước đó, vào chiều 2/11, em T.Đ.B.H (SN 2005, học sinh lớp 12, Trường THPT Ngô Trí Hòa, trú xã Diễn Ngọc) cùng nhóm bạn rủ nhau lên khu vực cầu Đò Đao (thuộc địa bàn xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu) để câu cá.

 

Quá trình câu, một bạn trong nhóm có lưỡi câu bị mắc nên xuống nước để gỡ. Phát hiện bạn chới với giữa dòng, em H. cùng 2 người khác liền nhảy xuống ứng cứu. Người bạn xuống gỡ lưỡi câu sau đó được đưa lên bờ, tuy nhiên em H. không may bị chìm, chết đuối.

Thi thể em H. được tìm thấy sau đó và bàn giao cho gia đình. Được biết, em H. có bố đi làm thuê ở miền Nam, nhà có 2 chị em.

Dũng cảm cứu bạn, một nam sinh ở Nghệ An bị đuối nước tử vong thương tâm - Ảnh 1
Nhảy xuống cứu bạn, nam sinh lớp 12 đuối nước tử vong thương tâm - Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Lao Động, một sự việc tương tự xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 2/11, một nhóm bạn cùng học tại Trường THCS Bách Quang, TP. Sông Công, tập trung tại nhà bạn để đi chơi. Sau đó, nhóm học sinh này ra khu vực sông gần cầu Đầm Mương để chơi và chụp ảnh rồi sang bờ đối diện thuộc địa phận xã Minh Đức, TP. Phổ Yên, Thái Nguyên để chơi và bơi.

Nạn nhân được xác định là em D.Đ.D (SN 2010, trú xã Tân Quang, TP Sông Công) và em Đ.Q.Ch (SN 2010, trú phường Bách Quang, TP Sông Công).

Ông Trịnh Đạt Dũng – Bí thư Đảng ủy phường Phố Cò, TP. Sông Công cho biết, nơi 2 cháu đuối nước tại Đầm Mương, giáp ranh phường Phố Cò nên ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tìm kiếm cứu nạn.

Đến 15h30 thì tìm được thi thể cháu D, còn cháu Ch đến thời điểm 18h30 vẫn chưa tìm được thi thể.

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