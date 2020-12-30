Vụ người phụ nữ mất tích khi đang chạy bộ cùng chồng: Đã tìm thấy thi thể

Xã hội 30/12/2020 13:03

Lực lượng chức năng xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tìm thấy thi thể người phụ nữ mất tích bí ẩn khi đang chạy bộ cùng chồng.

Ngày 30/12, lực lượng chức năng xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tìm thấy thi thể Trần Thị Ngọc Nh. (SN 1980, ngụ xã Đá Bạc) tại khu vực hồ Đá Bàng. 

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Khu vực hồ Đá Bàng nơi phát hiện thi thể chị Nh. - Ảnh: Người Lao Động

Trước đó, khoảng 5 giờ 15 ngày 29/12, chị Nh. cùng chồng đi tập thể dục ở khu vực đường đê hồ Đá Bàng thuộc thôn Phước Trung, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức (giáp ranh xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) thì bỗng dưng mất tích.

Chồng chị Nh. cho biết, trong lúc tập thể dục, anh xuống dưới chân hồ cách nơi chị Nh. đứng khoảng 20 mét để đi vệ sinh và nói vợ đứng đợi. Sau đó, anh khi trở lên thì không thấy chị Nh. đâu.

Nghĩ vợ về trước, người chồng chạy về nhà tìm nhưng vẫn không thấy vợ đâu nên hô hoán mọi người ra hồ Đá Bàng tìm kiếm.

Trong ngày 29/12, gia đình nạn nhân đã huy động nhiều người tìm kiếm xung quanh khu vực hồ nước nhưng vẫn không thấy tung tích chị Nh. Đến sáng nay thi thể người phụ nữ đã được tìm thấy. 

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ việc. 

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