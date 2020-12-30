Xót xa 2 bé sinh đôi chết đuối thương tâm trong bể nước của gia đình

Xã hội 30/12/2020 11:35

UBND xã Hiệp Hòa (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) thông tin về trường hợp 2 bé sinh đôi chết đuối thương tâm trong bể nước của gia đình.

Mới đây, tại xã Hiệp Hòa (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) xảy ra vụ hai bé sinh đôi chết đuối thương tâm trong bể nước của gia đình khiến ai nấy xót xa. Lãnh đạo UBND xã Hiệp Hòa đã xác nhận sự việc với Tuổi Trẻ

Ngày 28/12, hai bé sinh đôi là Đ.H.B. và Đ.H.L. (6 tuổi, đang học lớp 1 Trường tiểu học Ngô Quyền) nghỉ ở nhà cùng gia đình. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, mẹ của hai cháu đi làm, chỉ có ông nội ở nhà.

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2 bé sinh đôi đuối nước thương tâm trong bể nước nhà mình - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, người ông ra ngoài có việc, khi trở về phát hiện nắp bể nước đã mở. Nghi có chuyện chẳng lành, ông cùng vài người đã vào bể nước để kiểm tra.

Đến khoảng 19 giờ tối cùng ngày, gia đình phát hiện thi thể hai cháu B. và L. trong bể nước. Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để xác minh, điều tra nguyên nhân. 

Sau khi hoàn thiện các thủ tục, thi thể 2 bé được bàn giao cho gia đình để tổ chức an táng. Theo chính quyền địa phương, gia đình nạn nhân sinh được 4 người con, trong đó cháu B. và L. là con út.

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Dù đã nỗ lực cấp cứu nhưng vì tình trạng bệnh nhi quá nặng, các bác sĩ không thể tiếp tục chữa trị nên gia đình đã xin bệnh viện chuyển cháu bé về nhà.

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