Nghi trộm tiền, cha bắt 3 con nhỏ uống thuốc diệt cỏ tự tử cùng mình

Xã hội 29/12/2020 18:11

Nghi con trộm tiền, cha tức giận ép các con phải uống thuốc diệt cỏ tự tử cùng mình. Hiện 4 nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang hành điều tra làm rõ vụ cha ép 3 con uống thuốc diệt cỏ tự tử cùng mình ở thôn 2, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Theo Công Lý, K Thiên (42 tuổi) nghi ngờ các con mình là K Thị Huỳnh (13 tuổi), K Thị Thu (6 tuổi) và K Sơn (4 tuổi) ăn trộm tiền. Ngày 24/12 vừa qua, K Thiên đi uống rượu về, nghĩ đến chuyện mất tiền nên bực tức và nảy sinh ý định uống thuốc diệt cỏ tự tử. K Thiên ép các con uống cùng mình để chết cùng. 

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Nghi trộm tiền, cha ép 3 con uống thuốc diệt cỏ tự tử cùng mình - Ảnh: Công Lý

Thiên pha thuốc diệt cỏ vào nước, uống trước nửa ly rồi nói với các con là nước ngọt và cho các con cùng uống. Tuy nhiên, bé Huỳnh thấy khó uống nên nhả ra, còn Sơn và Thu uống hết ly nước cha đưa. 

Chiều tối cùng ngày, người nhà thấy Thiên và các con có dấu hiệu ngộ độc nên đưa tất cả đi cấp cứu. Hiện 3 cháu bé đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM, còn Thiên được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. 

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