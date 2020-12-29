Vừa bước lên xe buýt, cô gái bất ngờ lột sạch đồ, còn dạng chân làm hành động 'đau mắt' khiến tài xế bỏ chạy

Thế giới 29/12/2020 11:07

Hành động phản cảm của cô gái trên xe buýt khiến dân tình xỉu dọc xỉu ngang, có người còn đòi bác tài dừng xe để tháo chạy.

Ai đi xe buýt cũng sợ gặp phải bọn móc túi hoặc sàm sỡ. Ấy vậy mà những hành khách trên một chuyến xe buýt ở Australia mới đây lại hoảng hốt cực độ vì gặp phải đối tượng "ngáo" ngoài sức tưởng tượng. 

Theo hình ảnh trong đoạn clip được dân mạng chia sẻ, một cô gái vừa bước lên xe buýt đã bắt đầu cởi sạch quần áo trên người. Trong lúc những hành khách trên xe chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cô nàng bắt đầu nhảy múa điên cuồng như... vũ nữ. Hết "uốn lượn" trước mặt hành khách, cô gái còn tiến lên ghế tài xế thoải mái cho vòng một "đi chơi xa" khiến dân tình xỉu dọc xỉu ngang. 

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Cô gái lột sạch đồ rồi nhảy múa điên cuồng trên xe buýt - Ảnh cắt từ clip
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Cô nàng còn 'khủng bố' cả tài xế xe buýt - Ảnh cắt từ clip

Quá sợ hãi, nhiều hành khách đã la ó bắt bác tài dừng xe để họ tháo chạy chứ không thể chịu được cảnh tượng "đau mắt" thế này thêm nữa. Nghi cô gái "chơi đồ" đến thần kinh mất kiểm soát, tài xế đã quyết định gọi cảnh sát. Thấy vậy, cô gái chửi mắng vài câu rồi mặc lại quần áo và rời đi, trả lại bầu không khí "trong lành" cho mọi người. 

Nhận tin báo, cảnh sát trích xuất camera truy tìm tung tích cô gái. Rất có khả năng cô nàng sẽ bị xử phạt thích đáng cho hành động phản cảm, quấy rối trật tự công cộng. 

Từ khóa:   Australia hành động phản cảm cởi đồ giữa đường

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