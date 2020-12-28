Về nhà thấy vợ đã chết trên giường trong tình trạng lõa thể, tay chân bị trói, chồng sốc nặng khi phát hiện sự thật

Thế giới 28/12/2020 15:30

Chồng phát hiện thi thể vợ trong phòng ngủ, tay chân bị trói, trên người không mảnh vải che thân nên lập tức báo cảnh sát. Sự thật phía sau án mạng đau lòng khiến anh càng sốc hơn nữa.

Mới đây, ETtoday đưa tin về một vụ án mạng đau lòng xuất phát từ sự thiếu chung thủy trong hôn nhân khiến ai nấy xót xa.

Yu Peng là thanh niên 25 tuổi nuôi mộng làm giàu ở Thượng Hải (Trung Quốc). Tuy nhiên việc làm ăn không thuận lợi khiến anh thua lỗ hết sạch tiền. Vào tháng 11/2019, Yu Peng quen cô Chen Xin qua một ứng dụng hẹn hò trực tiếp.

Sau khi gặp nhau, Yu Peng càng có cảm tình với Chen Xin hơn. Tuy cô không có gương mặt xinh đẹp xuất sắc nhưng lại dễ gây thiện cảm với người xung quanh. Sau một đêm mặn nồng, Chen Xin đột ngột thú nhận đã lấy chồng và sinh con. Yu Peng bị sốc nặng, đòi chia tay Chen Xin nhưng sau đó cả hai vẫn tiếp tục dây mơ rễ má. 

phat hien thi the 1
Chồng phát hiện thi thể vợ trong phòng ngủ - Ảnh minh họa: ETtoday

Hơn 1 tháng sau, Chen Xin mời nhân tình đến làm khách tại nhà mình với tư cách là "em họ dưới quê". Sau khi chén tạc chén thù, người chồng vốn tốt bụng, thật thà thấy thương cảm cho Yu Peng một thân một mình lên Thượng Hải lập nghiệp, không nơi nương tựa nên quyết định kết nghĩa anh em và cho anh ta ở lại nhà của mình. Người chồng đối xử với Yu Peng cực kỳ hảo sảng, không mảy may biết về quan hệ bất chính của vợ mình và anh ta. 

Mỗi khi người chồng đi công tác, Yu Peng và Chen Xin lại "chim chuột" với nhau chẳng chút kiêng dè. Tháng 6 năm nay, Chen Xin nghe nói mẹ Yu Peng là cổ đông của một công ty công nghệ nên quyết định hỏi mượn anh ta 200.000 nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng). 

Không ngờ Yu Peng mắng Chen Xin ảo tưởng. Anh ta nói thẳng ra rằng mẹ mình chỉ là công nhân trong công ty công nghệ, những lời nói trước đây chỉ là "nổ" mà thôi. Bị từ chối, Chen Xin đe dọa nếu không đưa tiền, cô sẽ về quê của Yu Peng công khai mối quan hệ bất chính của hai người cho vợ anh ta biết. 

Thấy Yu Peng nổi giận đùng đùng, Chen Xin quyết định "mềm nắn rắn buông", kéo nhân tình vào phòng ngủ "bàn bạc". Trong lúc chờ Chen Xin đi tắm, Yu Peng cảm thấy không cam tâm khi bị một phụ nữ uy hiếp. 

Nhìn nhân tình chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm đứng trước mặt mình, Yu Peng nảy ra kế hoạch tàn độc. Anh nói muốn cùng Chen Xin chơi "trò chơi tình thú". Nam thanh niên dùng dây vải trói Chen Xin vào đầu giường, rồi nhân lúc người phụ nữ không để ý đã siết cổ cô đến tử vong. 

Gây án xong, Yu Peng mất một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại. Anh ta dùng ngón tay của nạn nhân mở khóa điện thoại, chuyển 70.000 nhân dân tệ (khoảng 247 triệu đồng) qua tài khoản Wechat của mình. Ngày hôm sau, Yu Peng đáp chuyến bay đến Tam Á (Hải Nam). 

Chồng của Chen Xin sau khi không liên lạc được với vợ đã nóng ruột về nhà kiểm tra. Vừa mở cửa, một mùi hôi nồng nặc bốc lên khiến anh tưởng mùi của thức ăn ôi thiu. Khi vào phòng ngủ, người chồng bàng hoàng phát hiện vợ đã tử vong trên giường, trên người không một mảnh vải che thân, tay chân bị trói chặt. 

Vào cuộc điều tra, cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Yu Peng, bi kịch ngoại tình dẫn đến giết người cũng được hé lộ khiến chồng Chen Xin sốc nặng. Hiện Yu Peng đã bị bắt giam và sắp phải hầu tòa với tội danh cố ý giết người và trộm cắp tài sản. 

Từ khóa:   Trung Quốc vợ ngoại tình án mạng thương tâm

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 52 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 52 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích