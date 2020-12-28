Yu Peng là thanh niên 25 tuổi nuôi mộng làm giàu ở Thượng Hải ( Trung Quốc ). Tuy nhiên việc làm ăn không thuận lợi khiến anh thua lỗ hết sạch tiền. Vào tháng 11/2019, Yu Peng quen cô Chen Xin qua một ứng dụng hẹn hò trực tiếp.

Mới đây, ETtoday đưa tin về một vụ án mạng đau lòng xuất phát từ sự thiếu chung thủy trong hôn nhân khiến ai nấy xót xa.

Hơn 1 tháng sau, Chen Xin mời nhân tình đến làm khách tại nhà mình với tư cách là "em họ dưới quê". Sau khi chén tạc chén thù, người chồng vốn tốt bụng, thật thà thấy thương cảm cho Yu Peng một thân một mình lên Thượng Hải lập nghiệp, không nơi nương tựa nên quyết định kết nghĩa anh em và cho anh ta ở lại nhà của mình. Người chồng đối xử với Yu Peng cực kỳ hảo sảng, không mảy may biết về quan hệ bất chính của vợ mình và anh ta.

Sau khi gặp nhau, Yu Peng càng có cảm tình với Chen Xin hơn. Tuy cô không có gương mặt xinh đẹp xuất sắc nhưng lại dễ gây thiện cảm với người xung quanh. Sau một đêm mặn nồng, Chen Xin đột ngột thú nhận đã lấy chồng và sinh con. Yu Peng bị sốc nặng, đòi chia tay Chen Xin nhưng sau đó cả hai vẫn tiếp tục dây mơ rễ má.

Mỗi khi người chồng đi công tác, Yu Peng và Chen Xin lại "chim chuột" với nhau chẳng chút kiêng dè. Tháng 6 năm nay, Chen Xin nghe nói mẹ Yu Peng là cổ đông của một công ty công nghệ nên quyết định hỏi mượn anh ta 200.000 nhân dân tệ (khoảng 700 triệu đồng).

Không ngờ Yu Peng mắng Chen Xin ảo tưởng. Anh ta nói thẳng ra rằng mẹ mình chỉ là công nhân trong công ty công nghệ, những lời nói trước đây chỉ là "nổ" mà thôi. Bị từ chối, Chen Xin đe dọa nếu không đưa tiền, cô sẽ về quê của Yu Peng công khai mối quan hệ bất chính của hai người cho vợ anh ta biết.

Thấy Yu Peng nổi giận đùng đùng, Chen Xin quyết định "mềm nắn rắn buông", kéo nhân tình vào phòng ngủ "bàn bạc". Trong lúc chờ Chen Xin đi tắm, Yu Peng cảm thấy không cam tâm khi bị một phụ nữ uy hiếp.

Nhìn nhân tình chỉ quấn hờ chiếc khăn tắm đứng trước mặt mình, Yu Peng nảy ra kế hoạch tàn độc. Anh nói muốn cùng Chen Xin chơi "trò chơi tình thú". Nam thanh niên dùng dây vải trói Chen Xin vào đầu giường, rồi nhân lúc người phụ nữ không để ý đã siết cổ cô đến tử vong.

Gây án xong, Yu Peng mất một lúc lâu mới bình tĩnh trở lại. Anh ta dùng ngón tay của nạn nhân mở khóa điện thoại, chuyển 70.000 nhân dân tệ (khoảng 247 triệu đồng) qua tài khoản Wechat của mình. Ngày hôm sau, Yu Peng đáp chuyến bay đến Tam Á (Hải Nam).

Chồng của Chen Xin sau khi không liên lạc được với vợ đã nóng ruột về nhà kiểm tra. Vừa mở cửa, một mùi hôi nồng nặc bốc lên khiến anh tưởng mùi của thức ăn ôi thiu. Khi vào phòng ngủ, người chồng bàng hoàng phát hiện vợ đã tử vong trên giường, trên người không một mảnh vải che thân, tay chân bị trói chặt.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát nhanh chóng bắt giữ Yu Peng, bi kịch ngoại tình dẫn đến giết người cũng được hé lộ khiến chồng Chen Xin sốc nặng. Hiện Yu Peng đã bị bắt giam và sắp phải hầu tòa với tội danh cố ý giết người và trộm cắp tài sản.