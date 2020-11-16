Thấy mùi hôi thối phát ra từ căn nhà hoang, người dân vào trong kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện thi thể một phụ nữ đang phân hủy.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Nước (Cà Mau) cho biết đang điều tra vụ việc phát hiện một thi thể nữ tại căn nhà bỏ hoang thuộc ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ (huyện Cái Nước).

Theo thông tin trên Tổ Quốc, khoảng 16 giờ ngày 15/11, một số người dân đang đi câu cá thì phát hiện mùi hôi nồng nặc phát ra từ căn nhà bỏ hoang thuộc ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ.

Mọi người vào trong kiểm tra thì phát hiện thi thể một người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng.

Phát hiện thi thể người phụ nữ trong căn nhà hoang - Ảnh minh họa: Internet

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng phục vụ công tác điều tra.

Danh tính nạn nhân được xác định là T.H.D. (SN 1983, ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước).

Trước đó vào ngày 12/11, gia đình báo công an về việc chị D. mất tích và nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

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