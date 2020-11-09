Lâm Đồng: Người đàn ông 'gan lì' sống chung với thi thể phụ nữ suốt nhiều ngày liền không chịu khai báo gì

Xã hội 09/11/2020 10:27

Ngửi thấy mùi hôi thối trong phòng trọ, người chủ nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Sau khi kiểm tra, công an phát hiện một phụ nữ đã tử vong.

Trao đổi với báo chí, các cơ quan chức năng của TP. Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của bà V.T.H.M (41 tuổi, quê Bình Định) trong phòng trọ trên đường Trần Khánh Dư (phường 8, TP. Đà Lạt). Trước đó, người dân ngửi thấy mùi hôi thối trong phòng trọ nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Theo thông tin trên Tiền phong, bà M. và một người đàn ông tên P.K.H (33 tuổi) sống chung trong một căn phòng tầng hầm ở khu nhà trọ trên đường Trần Khánh Dư. Bà M. bán trái cây dạo ven hồ Xuân Hương còn H. làm nghề lái xe.

Trước đó, vào ngày 5/11, chủ nhà trọ vào phòng thì thấy bà M. trùm chăn nằm trên giường. Khi được hỏi thì H. nói bà M. bị bệnh nên hai người phải nghỉ làm ở nhà.

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Ngửi thấy mùi hôi thối trong phòng trọ, người dân trình báo sự việc đến cơ quan chức năng thì phát hiện một người phụ nữ tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Sau đó một ngày, nhiều người gần đó vẫn nghe mùi hôi thối bốc lên nồng nặc nên đã báo cho chủ trọ. Khi chủ khu trọ cùng một vài người đến kiểm tra thì thấy bà M. vẫn nằm trong tư thế cũ, mùi hôi thối nồng nặc nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Ngay khi nhận được tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả kiểm tra cho thấy bà M. tử vong trước đó khoảng 4 - 5 ngày, thân thể không có dấu hiệu bị tác động từ bên ngoài.

Tại cơ quan chức năng, H. không chịu khai báo bất cứ điều gì khiến việc điều tra gặp nhiều khó khăn. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Từ khóa:   Lâm Đồng người phụ nữ tử vong tử vong trong phòng trọ

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