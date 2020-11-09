Nghe tin về việc phát hiện thi thể lìa đầu ở quận 7, nhiều người kéo đến xem và ám ảnh kinh hoàng với cảnh tượng trước mắt.

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể lìa đầu ở chung cư H.A.T.B. (quận 7, TP.HCM) gây xôn xao dư luận, cơ quan công an vẫn đang hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo lời một số người dân chia sẻ trên Người Lao Động, nạn nhân sống với em gái và cháu tại tầng 31 của chung cư H.A.T.B. Thời gian gần đây, người phụ nữ này có biểu hiện không bình thường về tâm lý.

Nguyên nhân cái chết của nạn nhân khiến người dân bàn tán xôn xao. Những người phát hiện thi thể cảm thấy rất kinh hoàng và ám ảnh. Nhiều người nghe tin cũng không dám đến hiện trường xem vì sợ hãi.

Hiện trường vụ việc khiến những người chứng kiến ám ảnh - Ảnh: Internet

Một người đàn ông 60 tuổi sống cạnh căn hộ của nạn nhân cho biết, vào sáng 8/11, ông ở nhà nhưng không nghe tiếng động, không biết gì về vụ rơi lầu. Chỉ đến trưa, khi lực lượng công an đến khám nghiệm hiện trường thì mới biết hàng xóm gặp nạn.

Người dân bàn tán xôn xao trước vụ việc - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin, khoảng hơn 13 giờ ngày 8/11, người dân sống tại lô B của chung cư H.A.T.B. (phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM) bàng hoàng phát hiện thi thể của một người phụ nữ nằm tại tấm kiếng giếng trời của chung cư. Người dân lập tức báo bảo vệ chung cư và công an địa phương đến xử lý.

Nhận được tin báo, Công an quận 7 nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh điều tra vụ việc. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân không nguyên vẹn, đầu nằm cách thi thể khoảng 2 mét, bê bết máu, trên người nạn nhân chỉ mặc nội y. Nạn nhân nằm tại giếng trời ở tầng 3 lô B của chung cư.

Vụ việc đang tiếp tục được người cơ quan công an điều tra làm rõ.

TP.HCM: Phát hiện thi thể phụ nữ bị đứt lìa đầu tại chung cư ở quận 7 Phát hiện thi thể phụ nữ không nguyên vẹn tại tầng 3 của chung cư Hoàng Anh Thanh Bình (Quận 7), người dân tá hoả báo công an.

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