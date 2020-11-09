Sau khi phát hiện bé trai 6 tuổi rơi từ tầng cao chung cư tử vong tại chỗ, người thân ôm thi thể gào khóc thương tâm khiến những người chứng kiến sự việc không khỏi xót xa.

Tối 8/11 tại chung cư Hiệp Thành City – The ParkLand, đường Hoa Cúc, phường Hiệp Thành (quận 12, TP.HCM), một bé trai 6 tuổi rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong tại chỗ khiến ai nấy vô cùng xót xa.

Theo thông tin trên Pháp Luật và Bạn Đọc, khoảng 19 giờ cùng ngày, người dân sống tại chung cư nghe thấy tiếng động lớn như có thứ gì đó từ trên cao rơi xuống. Chạy ra ngoài sân kiểm tra, mọi người bàng hoàng phát hiện một bé trai nằm bất động dưới mặt đất, người đầy máu.

Người thân khóc ngất bên thi thể bé trai 6 tuổi rơi từ tầng cao chung cư tử vong - Ảnh: Internet

Không lâu sau, người thân của bé trai biết tin đã chạy xuống sân chung cư gào khóc, gọi tên con vô cùng thảm thiết. Được biết bé trai sống cùng gia đình tại tầng 8 của chung cư Hiệp Thành City.

Nhận tin báo, Công an quận 12 nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định do bé rơi từ nhà xuống đất. Hiện sự việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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