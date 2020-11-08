Phát hiện thi thể phụ nữ không nguyên vẹn tại tầng 3 của chung cư Hoàng Anh Thanh Bình (Quận 7), người dân tá hoả báo công an.
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Theo thông tin đăng tải trên Thanh Niên, khoảng hơn 13 giờ ngày 8/11, người dân sống tại lô B của chung cư Hoàng Anh Thanh Bình (pường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM) bàng hoàng phát hiện thi thể của một người phụ nữ nằm tại tấm kiếng giếng trời của chung cư. Người dân lập tức báo bảo vệ chung cư và công an địa phương đến xử lý.
Nhận được tin báo, Công an quận 7 (TP.HCM) nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh điều tra vụ việc. Tại hiện trường, thi thể nạn nhân không nguyên vẹn, đầu nằm cách thi thể khoảng 2 mét, bê bết máu, trên người nạn nhân chỉ mặc nội y. Nạn nhân nằm tại giếng trời ở tầng 3 lô B của chung cư.
Những người chứng kiến cho biết, tại tầng cao của chung cư cũng xuất hiện nhiều vết máu. Sau khi nghe thông tin, rất đông người dân đến tụ tập bàn tán xôn xao.
Vụ việc đang tiếp tục được người cơ quan công an điều tra làm rõ.