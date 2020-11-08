Hé lộ lời khai nghi phạm sát hại gái bán dâm U50 trong khách sạn

Xã hội 08/11/2020 10:43

Sau khi sát hại gái bán dâm, Hồ Văn Linh cướp 2 điện thoại cùng 200.000 đồng rồi bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Văn Linh (SN 1974, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi sát hại gái bán dâm rồi cướp tài sản. Linh bị tình nghi sát hại người phụ nữ trong khách sạn vào ngày 29/10 vừa qua. 

Theo lời khai, khoảng 16 giờ ngày 29/10, Linh hẹn bà Phạm Thị L. (SN 1975, quê ở Lào Cai) đến khách sạn trên đường số 1, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức để mua dâm.

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Nghi phạm Hồ Văn Linh - Ảnh: Người Lao Động

Khi đến nơi, bà L. thấy Linh có biểu hiện khác thường nên từ chối bán dâm. Hai người xảy ra cãi vã vì Linh cho rằng bà L. khinh thường mình. Sợ bị đánh, bà L. bỏ chạy ra khỏi phòng thì bị Linh đuổi theo kéo vào bên trong, dùng tay siết cổ đến tử vong. Gây án xong, Linh cướp 2 điện thoại và 200.000 đồng rồi bỏ trốn.

Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, truy bắt hung thủ.

Qua trích xuất hình ảnh từ camera tại nhà nghỉ và các tuyến đường, cơ quan công an đã nhận dạng được kẻ gây án và bắt giữ Hồ Văn Linh tại tỉnh Bình Dương.

Theo Người Lao Động, Linh là công nhân bốc xếp, không có nơi ở cố định. Khi bắt giữ Linh, lực lượng chức năng phát hiện chứng minh thư của hắn là giả.

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Từ khóa:   mua bán dâm cướp tài sản giết người

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