Người dân phát hiện thi thể cô gái 17 tuổi trong tình trạng bị trói tay chân. Bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân bị sát hại.

Mới đây, trên địa bàn xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một cô gái tử vong. Ông Trang A Lồng, Chủ tịch UBND xã Tà Xi Láng đã xác nhận sự việc với Pháp Luật và Bạn Đọc.

Theo thông tin ban đầu, chiều 7/11, chính quyền địa phương nhận được tin báo của người dân xã Tà Xi Láng về việc phát hiện thi thể một cô gái trẻ.

Phát hiện thi thể cô gái 17 trong tình trạng bị trói tay chân, nghi bị xâm hại - Ảnh minh họa: Internet

Tại hiện trường, nạn nhân bị trói tay chân. Bước đầu, công an nhận định hung thủ hiếp dâm nạn nhân rồi ra tay sát hại.

Được biết, nơi xảy ra vụ án mạng không có điện, sóng điện thoại cũng rất kém. Chính quyền xã Tà Láng cho biết nạn nhân là S.T.B. (17 tuổi, trú tại xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tâu) và đã kết hôn. Hai vợ chồng làm nghề buôn bán, hàng ngày đều đi chợ sớm. Rạng sáng 7/11, hai người cùng đi chợ, sau đó người chồng để vợ về sớm. Không may, trên đường về người vợ bị sát hại.

Hiện Công an huyện Trạm Tấu đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng.

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