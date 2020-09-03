Người đàn ông đuối nước thương tâm ở thôn Mỹ Thượng Đông, xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam có hoàn cảnh đáng thương khiến ai nấy xót xa.

UBND xã Tiên Mỹ (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) cho biết đã tìm thấy thi thể người đàn ông trên địa bàn đuối nước thương tâm ở khu vực sông Tiên.

Trước đó, chiều 31/8, anh Phạm Phi A. (48 tuổi, trú thôn Mỹ Thượng Đông, xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước) trong lúc đi làm về không may bị ngã xuống khu vực sông Tiên (đoạn qua thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước) dẫn đến đuối nước thương tâm.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến chiều 1/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh A. và bàn giao cho người thân lo hậu sự.

Khu vực sông Tiên nơi phát hiện thi thể anh A. - Ảnh: Công Lý

Theo chính quyền địa phương, nạn nhân có hoàn cảnh rất đáng thương. Anh A. mồ côi cha mẹ, bị bệnh về thần kinh nên được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội. Nạn nhân cũng không có việc làm ổn định, ai thuê gì thì làm nấy.

Trước đây anh A. cũng từng có một mái ấm gia đình. Tuy nhiên sau đó vợ anh bỏ đi, để một mình anh nuôi hai con 5 và 6 tuổi.

Cách đây không lâu, tại khu vực thị trấn Tân Bình, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam xảy ra vụ đuối nước, nạn nhân cũng có hoàn cảnh khó khăn khiến ai nấy vô cùng xót xa.

Khoảng 18 giờ ngày 21/8, em Đỗ Văn Việt (17 tuổi, người địa phương) mượn ghe của hàng xóm đi đánh cá trên sông Tranh. Đến 23 giờ cùng ngày, gia đình không thấy Việt về, gọi điện không nghe máy nên huy động người ra sông tìm kiếm.

Lúc này, trên sông chỉ còn chiếc ghe trôi lơ lửng còn Việt đã mất tích. Nghi có chuyện chẳng lành, người dân trình báo lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm, đến trưa nay mới tìm được thi thể chàng trai xấu số.

Theo chính quyền địa phương, gia đình Việt có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bố của em đã mất sức lao động, phải ngồi xe lăn, anh trai Việt thì bị bệnh động kinh. Để có thu nhập lo cho gia đình, Việt nghỉ học sớm, ban ngày đi phụ lái xe múc, buổi tối thì đi đánh cá bán kiếm tiền.

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