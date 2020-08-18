Đôi vợ chồng dừng xe giữa đường mặc áo mưa thì bị ô tô tông tử vong. Sau tai nạn, tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường.

Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm xảy ra ở huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang), cơ quan công an cho biết đang tạm giữ hình sự Dương Nguyễn Hoàng Vũ (26 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo điều tra, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 16/8, ông Đặng Minh Thành (SN 1976) và vợ là bà Nguyễn Thị Minh Tuyền (SN 1979, ngụ cùng ấp Thị, xã Hội An, huyện Chợ Mới) đi xe máy từ hướng xã An Thạnh Trung (huyện Chợ Mới) về nhà thì trời mưa lớn. Thấy vậy, vợ chồng ông Thành dừng xe lại bên lề đường để mặc áo mưa thì bất ngờ bị ô tô tông tử vong tại chỗ. Nam tài xế điều khiển xe ô tô chính là Dương Nguyễn Hoàng Vũ.

Tài xế Dương Nguyễn Hoàng Vũ tại cơ quan công an - Ảnh: Zing

Sau đó, Vũ điều khiển xe về nhà. Đến 23 giờ cùng ngày, cha của tài xế này lái xe đến công an trình báo và cho biết con mình đã trốn khỏi địa phương.

Ngày 17/8, cơ quan công an đã bắt được Vũ tại Đồng Tháp và di lý về huyện Chợ Mới để làm việc. Nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Thiếu niên 15 tuổi bị xe tải tông chết thương tâm khi chạy ra đường mời chào tài xế vào quán ăn cơm Trong lúc mời chào các tài xế vào ăn cơm, thiếu niên 15 tuổi gặp tai nạn thương tâm, tử vong tại chỗ. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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