Chạy xe máy ngược chiều, cô gái tông vào ô tô tử vong tại chỗ

Xã hội 17/08/2020 14:20

Cơ quan công an đang điều tra vụ tai nạn thương tâm giữa xe ô tô và xe máy trên Đại lộ Thăng Long khiến một cô gái trẻ tử vong tại chỗ.

Công an TP. Hà Nội cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm trên Đại lộ Thăng Long khiến một cô gái đi xe máy tử vong tại chỗ. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 ngày 16/8, tại Km15+500 đường cao tốc phía Bắc đại lộ Thăng Long (thôn Sơn Chung, xã Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội), xe ô tô BSK 29H-398.xx do tài xế Phan Văn Xuân Trường (SN 2000, trú tại tổ 21, phường Hữu Nghị, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) điều khiển theo hướng Hà Nội đi Hòa Lạc đã tông vào xe máy do chị Hà Thị L. (SN 2000, quê xã Mỹ Thuận, Thanh Sơn, Phú Thọ điều khiển đi ngược chiều.

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Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Người Lao Động

Cú va chạm khiến chị L. tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng nặng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 

Trong ngày 16/8, tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến đôi vợ chồng tử vong thương tâm.

Nạn nhân được xác định là ông Đặng Minh Thành (SN 1976) và vợ là bà Nguyễn Thị Minh Tuyền (SN 1979, ngụ cùng ấp Thị, xã Hội An, huyện Chợ Mới).

Theo điều tra, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 16/8, vợ chồng ông Thành đi xe máy từ hướng xã An Thạnh Trung (huyện Chợ Mới) về nhà thì trời mưa lớn. Thấy vậy, vợ chồng ông Thành dừng xe lại bên lề đường để mặc áo mưa thì bất ngờ bị xe ô tô của Dương Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1995, ngụ ấp Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) tông tử vong tại chỗ.

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Đôi vợ chồng bị ô tô tông tử vong tại chỗ - Ảnh: Internet

Sau đó, Vũ điều khiển xe về nhà. Đến 23 giờ cùng ngày, cha của tài xế này lái xe đến công an trình báo và cho biết con mình đã trốn khỏi địa phương. Hiện cơ quan công an đang truy tìm nam tài xế nhằm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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