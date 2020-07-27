Đang dừng xe chờ sang đường để về nhà, 2 mẹ con gặp tai nạn thương tâm. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 26/7, trước số nhà 297 đường Phạm Văn Đồng (phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 mẹ con tử vong. Nạn nhân được xác định là chị N.T.T.H. (28 tuổi) và bà T.T.T.T. (50 tuổi, cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột).

Vào thời điểm trên, xe ô tô mang biển số 47A-315.78 do tài xế Trần văn Đức (31 tuổi, trú tại buôn Kotam, TP Buôn Ma Thuột) điều khiển chạy trên đường Phạm Văn Đồng, hướng Đắk Lắk đi TP Nha Trang. Khi chạy đến địa điểm trên, ô tô tông vào xe máy của chị H. đang đứng chờ sang đường để về nhà. Vụ tai nạn giao thông khiến mẹ con chị H. bất tỉnh. Mặc dù đã được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu nhưng cả hai đã tử vong sau đó.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm khiến 2 mẹ con chị H. tử vong - Ảnh: Internet

Sau khi gây tai nạn, chiếc ô tô tiếp tục chạy về phía trước hơn 50m, rồi mất lái đâm vào con lươn mới dừng lại. Tại hiện trường, xe máy bị tông văng sang làn đường ngược lại, cách vị trí tai nạn khoảng 40m.

Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn giao thông, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Cách đây không lâu, tại Bình Dương cũng vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 2 mẹ con thương vong.

Vụ tai nạn đau lòng xảy ra vào chiều 22/7 trên đường 30/4 đoạn qua đường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Cụ thể, vào khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, chị N.T.B.H (34 tuổi, hộ khẩu thường trú tại Trà Vinh) điều khiển xe máy chở theo con nhỏ, lưu thông trên đường 30/4 hướng từ quốc lộ 13 về bến xe Bình Dương.

Người dân tập trung theo dõi vụ tai nạn đau lòng - Ảnh: Internet

Khi chị H. chạy đến trước cổng Sân vận động tỉnh Bình Dương (phường Chánh Nghĩa) thì xảy ra va chạm với xe chở rác đang lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến chị H. tử vong tại chỗ. Cháu bé bị thương được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

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