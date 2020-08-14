Hé lộ lời khai nữ tài xế xe Camry tông loạt xe máy ở Sài Gòn khiến hàng chục người bị thương

Xã hội 14/08/2020 10:24

Lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh, cho kết quả nữ tài xế xe Camry tông loạt xe máy ở Sài Gòn âm tính với chất ma túy.

Tối 13/8, tại khu vực quận Bình Thạnh, TP.HCM xảy ra vụ xe Camry tông loạt xe máy khiến hàng chục người bị thương.

Theo thông tin đăng tải trên Pháp Luật & Bạn Đọc, người điều khiển ô tô Camry là một nữ tài xế tên Q. (23 tuổi, quê Lâm Đồng).

Lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh, cho kết quả nữ tài xế âm tính với chất ma túy và không có nồng độ cồn trong người.

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Hiện trường vụ xe Camry tông loạt xe máy khiến hàng chục người bị thương - Ảnh: Internet

Tại cơ quan công an, Q. thừa nhận do đạp nhầm chân ga dẫn đến ô tô lao vào nhiều xe máy. Lực lượng chức năng cho biết vẫn đang thống kê số người bị thương lẫn phương tiện bị hư hại. 

Như đã đưa tin, khoảng 19 giờ 30 ngày 13/8, Q. lái ô tô hiệu Camry lưu thông trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng từ Thanh Đa về đường Ung Văn Khiêm.

Khi đến ngã 5 đài Liệt sỹ, quận Bình Thạnh, nữ tài xế cho xe rẽ về Quốc lộ 13 nhưng lạc tay lái, khiến phương tiện lao nhanh, tông hàng loạt xe máy đang chạy về hướng Ung Văn Khiêm. Sau đó chiếc ô tô lao thẳng vào biển báo, trụ điện trên vỉa hè mới dừng lại.

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Xe Camry hư hỏng phần đầu sau tai nạn - Ảnh: Internet
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Nhiều xe máy nằm la liệt trên đường - Ảnh: Internet

Tại hiện trường, xe ô tô gây tai nạn hư hỏng nặng phần đầu, khoảng 8 xe máy bị tông trúng, hư hỏng, hàng chục người nằm la liệt giữa đường.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa các nạn nhân đi cấp cứu, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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Từ khóa:   tai nạn giao thông tai nạn liên hoàn TP.HCM

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