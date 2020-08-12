Chứng kiến cảnh người mẹ khóc ngất bên thi thể con nhỏ tử vong trong vụ tai nạn thương tâm, ai nấy đều không khỏi đau lòng.

Vào khoảng 19 giờ ngày 11/8, trên đường ĐT743 đoạn ngã tư 550, phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một bé trai tử vong.

Người mẹ khóc ngất, gọi tên con trong vô vọng sau vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Thời điểm trên, chiếc xe container mang biển số 51D-165..30 lưu thông trên đường ĐT743 theo hướng từ TP. HCM về Bình Dương. Khi xe chạy đến ngã tư 550, tài xế cho xe rẽ phải thì xảy ra va chạm với chiếc xe đạp do một người phụ nữ chở theo 2 đứa trẻ. Được biết, 3 mẹ con làm nghề bán vé số.

Vụ tai nạn giao thông khiến cả ba cùng chiếc xe đạp ngã ra đường, bị xe container cuốn vào gầm. Người mẹ và con trai 4 tuổi bị thương. Riêng bé trai 2 tuổi bị xe container cán tử vong tại chỗ.

Chiếc xe đạp biến dạng nằm dưới xe container - Ảnh: Internet

Tại hiện trường, chiếc xe đạp bị biến dạng, mắc kẹt dưới gầm xe container. Chứng kiến cảnh con trai 2 tuổi tử vong, người mẹ khóc ngất gọi tên con trong vô vọng. Trong khi đó, đứa trẻ 4 tuổi ngồi bần thần khiến ai chứng kiến cũng xót xa.

Sau đó, người mẹ và bé trai 4 tuổi được người dân đưa đi bệnh viện kiểm tra vết thương. Theo thông tin trên Pháp luật & Bạn đọc, 3 mẹ con nạn nhân có hoàn cảnh rất khó khăn. Người mẹ thường xuyên phải chở theo 2 con trai trên chiếc xe đạp để bán vé số mưu sinh.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đau lòng.

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