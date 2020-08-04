Sáng nay, tại đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội) vừa xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Vào khoảng 3 giờ 15 phút sáng nay (4/8), tại đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, Hà Nội vừa xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng khiến 3 người tử vong.

Thời điểm trên, xe container mang biển số 15C-114.66 đi trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng từ Trâu Quỳ đi Cầu Chui. Khi xe chạy tới khu vực gần số nhà 497 đường Nguyễn Văn Linh thì tông vào đuôi ô tô 5 chỗ đang chờ đèn đỏ tại khu vực cột đèn 4/14. Lúc này trên xe có 4 người.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng lúc rạng sáng nay - Ảnh: Internet

Sau đó, chiếc ô tô con tiếp tục bị đẩy lên, va tiếp vào đuôi một xe đầu kéo kéo theo rơ-mooc đi cùng chiều phía trước.

Hậu quả, vụ tai nạn giao thông khiến 3 người trên xe ô tô tử vong, người còn lại được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo thông tin trên Zing, danh tính nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thương tâm này được xác định là Nguyễn Hoàng Dương (21 tuổi), Nguyễn Ánh Pháp (24 tuổi) và Nguyễn Văn Hoàng (34 tuổi). Người bị thương là: Đào Thị Nga (27 tuổi). Các nạn nhân đều trú tại quận Long Biên, Hà Nội.

Sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn nghiêm trọng này, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong tại chỗ - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, tài xế xe container tông ô tô con được xác định là Lê Thế Tuyển (32 tuổi, trú tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Kết quả kiểm tra nhanh cho biết người này không vi phạm nồng độ cồn, không có chất ma túy.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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