Dư luận đang xôn xao, rúng động về vụ Thái Xuân Bình (sinh năm 1988, ngụ tại xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) chém vợ đứt lìa 2 cánh tay do mâu thuẫn tình cảm.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, do mâu thuẫn tình cảm nên Thái Xuân Bình (sinh năm 1988) đã dùng con dao chặt xương chém vợ là chị N.T.T (sinh năm 1995) nhiều nhát.

Trong lúc bị chém, chị T đưa tay lên đỡ thì bị Bình chém gần đứt ngang phần khuỷu tay trái và đứt lìa phần cẳng tay phải. Sau khi chém vợ, Bình gọi điện cho bố và chú ruột tới chở chị T đi bệnh viện, còn mình tự đến Công an xã Tam An đầu thú. Qua khám nghiệm hiện trường, Công an đã thu giữ 1 con dao cán gỗ, phần lưỡi dao bằng kim loại dài khoảng 30 cm.

Tại cơ quan Công an, Bình cho biết là anh ta nghi vợ có quan hệ "ngoài luồng" với người khác nên đã tra gặng. Chị vợ không chối mà thừa nhận khiến Bình nổi cơn ghen tức, không kiềm chế được nên chạy xuống bếp lấy dao chém ngay. Trong lúc khai nhận vụ việc, Bình đã tỏ ra rất hối hận với hành vi do mình gây ra. Trong lúc tức giận, Bình đã gây nên hậu quả hết sức nghiêm trọng, cả cho thân thể, tính mạng, sức khỏe người vợ và cả về tinh thần cho gia đình mình, nhất là với các con của hai người.

Hiện tại, hai con của vợ chồng Bình tạm thời được giao cho bên nội chăm sóc. Ngoài ra, đối với người được cho là "nhân tình" của chị T, Công an cũng đang khẩn trương xác minh để làm rõ vụ việc.

Phía gia đình nạn nhân yêu cầu giữ kín thông tin về tình trạng người vợ bị chồng chém đứt lìa hai tay - Ảnh: Báo dân Việt

Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều ngày 15/9, nạn nhân N.T.T nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tay phải bị đứt lìa hoàn toàn khỏi cơ thể, tay trái còn dính phần da. Sau khi được các bác sĩ phẫu thuật nối chi khẩn cấp, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên chỉ giữ lại được một bên cánh tay trái.

Ngoài ra, phía gia đình nạn nhân hiện yêu cầu giữ kín thông tin về tình trạng người vợ bị chồng chém đứt lìa hai tay.

Vụ chồng chém lìa 2 cánh tay vợ ở Đồng Nai: Chồng bị người tình của vợ khiêu khích, kích động? Vừa qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip được cho là của vợ chồng Bình. Đoạn clip này ghi lại cảnh người chồng vừa khóc nức nở, vừa chửi vợ bội bạc vừa vung dao một cách dã man với vợ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-chong-chem-lia-2-canh-tay-vo-o-dong-nai-dung-dao-chat-xuong-de-gay-an-hai-con-tho-nho-nha-noi-cham-soc-503392.html