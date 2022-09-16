Vụ chồng chém lìa 2 cánh tay vợ ở Đồng Nai: Dùng dao chặt xương để gây án, hai con thơ nhờ nhà nội chăm sóc

Xã hội 16/09/2022 10:16

Dư luận đang xôn xao, rúng động về vụ Thái Xuân Bình (sinh năm 1988, ngụ tại xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) chém vợ đứt lìa 2 cánh tay do mâu thuẫn tình cảm.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, do mâu thuẫn tình cảm nên Thái Xuân Bình (sinh năm 1988) đã dùng con dao chặt xương chém vợ là chị N.T.T (sinh năm 1995) nhiều nhát.

Trong lúc bị chém, chị T đưa tay lên đỡ thì bị Bình chém gần đứt ngang phần khuỷu tay trái và đứt lìa phần cẳng tay phải. Sau khi chém vợ, Bình gọi điện cho bố và chú ruột tới chở chị T đi bệnh viện, còn mình tự đến Công an xã Tam An đầu thú. Qua khám nghiệm hiện trường, Công an đã thu giữ 1 con dao cán gỗ, phần lưỡi dao bằng kim loại dài khoảng 30 cm.

Tại cơ quan Công an, Bình cho biết là anh ta nghi vợ có quan hệ "ngoài luồng" với người khác nên đã tra gặng. Chị vợ không chối mà thừa nhận khiến Bình nổi cơn ghen tức, không kiềm chế được nên chạy xuống bếp lấy dao chém ngay. Trong lúc khai nhận vụ việc, Bình đã tỏ ra rất hối hận với hành vi do mình gây ra. Trong lúc tức giận, Bình đã gây nên hậu quả hết sức nghiêm trọng, cả cho thân thể, tính mạng, sức khỏe người vợ và cả về tinh thần cho gia đình mình, nhất là với các con của hai người.

Hiện tại, hai con của vợ chồng Bình tạm thời được giao cho bên nội chăm sóc. Ngoài ra, đối với người được cho là "nhân tình" của chị T, Công an cũng đang khẩn trương xác minh để làm rõ vụ việc. 

Vụ chồng chém lìa 2 cánh tay vợ ở Đồng Nai: Dùng dao chặt xương để gây án, hai con thơ nhờ nhà nội chăm sóc - Ảnh 1
Phía gia đình nạn nhân yêu cầu giữ kín thông tin về tình trạng người vợ bị chồng chém đứt lìa hai tay - Ảnh: Báo dân Việt

Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Dân Việt, vào chiều ngày 15/9, nạn nhân N.T.T nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tay phải bị đứt lìa hoàn toàn khỏi cơ thể, tay trái còn dính phần da. Sau khi được các bác sĩ phẫu thuật nối chi khẩn cấp, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên chỉ giữ lại được một bên cánh tay trái.

Ngoài ra, phía gia đình nạn nhân hiện yêu cầu giữ kín thông tin về tình trạng người vợ bị chồng chém đứt lìa hai tay.

Vụ chồng chém lìa 2 cánh tay vợ ở Đồng Nai: Chồng bị người tình của vợ khiêu khích, kích động?

Vụ chồng chém lìa 2 cánh tay vợ ở Đồng Nai: Chồng bị người tình của vợ khiêu khích, kích động?

Vừa qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip được cho là của vợ chồng Bình. Đoạn clip này ghi lại cảnh người chồng vừa khóc nức nở, vừa chửi vợ bội bạc vừa vung dao một cách dã man với vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   Chém đứt lìa 2 cánh tay vợ Vụ chém đứt lìa 2 tay vợ ở Đồng Nai Vụ chém đứt lìa 2 tay vợ

TIN MỚI NHẤT

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 41 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Nỗi lòng người phụ nữ trót mang thai trước cưới bị phản đối và câu nói rùng mình của mẹ chồng ngày sinh nở

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Tài xế 66 tuổi đột ngột mất ý thức khi đang lái xe, hành khách hoảng loạn la hét

Video 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?