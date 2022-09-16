Cụ thể, gã tình nhân của vợ xem được những hình ảnh này và đã lấy tài khoản của vợ Bình nhắn tin khiêu khích Bình. Thậm chí hắn còn gửi cả hình ảnh thân mật của hai người cho Bình.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, liên quan vụ anh Thái Xuân Bình (34 tuổi, ngụ xã Tam An, H.Long Thành) chém đứt lìa 2 cánh tay vợ là chị N.T.T. (27 tuổi), người dân địa phương cho biết, vợ chồng Bình lâu nay sống hòa thuận. Trong mắt mọi người, Bình rất yêu và khá cưng chiều vợ. Tuy nhiên, mâu thuẫn của vợ chồng Bình có thể bắt nguồn từ những hình ảnh thân mật khi hai vợ chồng đưa nhau đi du lịch được người vợ đưa lên Facebook cá nhân.

Trong đoạn clip này, người chồng đã không kìm nén nổi cảm xúc, liên tục gặng hỏi vợ: “Tại sao mày lại làm thế với tao? Tao thương mày như thế sao mày làm như vậy?”. Người vợ cũng gào lớn: “Tại vì anh không thương em”. Sau đó người chồng liên tục hét lên “Trời ơi!” rồi vung dao chém nhiều nhát vào tay của vợ.

Vào trưa 15/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip được cho là của vợ chồng Bình. Đoạn clip này ghi lại cảnh người chồng vừa khóc nức nở, vừa chửi vợ bội bạc vừa vung dao một cách dã man với vợ.

Người vợ mặc cho chồng chém, vẫn cố gào lên “Anh ơi! Anh không thương em”. Gã chồng vẫn không chịu dừng lại, hắn hét lớn: “Sao đời tao lại kết thúc như thế này. Tao không tin nổi. Tao đi tù, tao chấp nhận đi tù”. Lúc này người vợ mới thều thào: “Em khát nước, anh ơi!”. Song, chồng không hề bận tâm. Người chồng gặng hỏi vợ có phải đã ngủ với nhân tình 2 lần và hôm qua cả hai vẫn còn cãi nhau trên mạng xã hội hay không.

Bình tiếp tục tuyên bố: “Bây giờ tao chừa cho mày hai đôi chân này để mày đi kiếm sống”. Người vợ kêu than mỏi tay, muốn được đỡ lên ngồi dậy thì hắn nói: “Bây giờ còn mỏi cái gì nữa. Tao thương mày như vậy mà mày phản bội tao ư?”. Người vợ vẫn cố giải thích: “Vì em biết anh thương em nên mới không bỏ anh”. Nhưng hắn bảo không tin, bởi vợ hắn đã làm hắn tổn thương.

Tiếp đó, Bình nói chỉ cần mình khai báo với chính quyền, đi tù rồi có thể làm lại cuộc đời. Chưa dừng ở đó, Bình còn nhắc đến việc khi đăng ảnh hai vợ chồng lên Facebook, gã nhân tình của vợ đã nhảy vào bình luận. Sau đó, nhân tình của vợ đã gửi ảnh nóng cho Bình xem. Do đó Bình đã nghi ngờ vợ ngoại tình từ lâu. Đây cũng chính là lý do khiến Bình ra tay một cách tàn nhẫn.

Nạn nhân bị chồng chém đứt lìa 2 tay được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) - Ảnh: Báo VTC News

Theo thông tin từ VTC News, vào chiều ngày 15/9, chị N.T.T. đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên chỉ giữ lại được 1 cánh tay bên trái. Hiện bệnh nhân vẫn đang được chăm sóc tích cực, theo dõi tại khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Hiện tại, Công an huyện Long Thành đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Long Thành tiếp tục điều tra và làm rõ.