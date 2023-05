Nghi phạm khai do bắt chước theo trò chơi game nên bắt cóc bé Đ. Khi thấy gia đình, cơ quan chức năng tìm kiếm ráo riết, nam sinh lớp 11 lo sợ không dám đưa cháu bé về, dẫn đến bé trai 5 tuổi chết trong căn nhà hoang.

Liên quan đến vụ bé trai 5 tuổi chết trong nhà hoang ở Nghệ An gây rúng động dư luận xã hội, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ nghi phạm Đ.Ng.H. (học sinh lớp 11 Trường THPT Quỳnh Lưu 4) để điều tra.

Theo thông tin trên Người Lao Động, H. bước đầu khai nhận là do bắt chước theo một trò chơi game nên bắt cóc cháu Hồ Trần Văn Đ. (5 tuổi, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu), với động cơ là giấu cháu bé, sau đó sẽ đưa cháu về với ý tưởng là mình là người có công tìm ra cháu.

Tuy nhiên, khi thấy gia đình, cơ quan chức năng tìm kiếm bé Đ. ráo riết nên H. lo sợ không dám đưa cháu bé về, dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Vợ chồng ông T. (49 tuổi, ngụ xã Quỳnh Tam) sinh bé Đ. cách đây 5 năm, sau khi đã có hai con gái lớn. Cậu bé là niềm hạnh phúc, hy vọng của cả gia đình - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin, khoảng 15 giờ ngày 7/6, bé Đ. xin phép bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều tối không thấy con về, bố cậu bé sang hàng xóm hỏi thăm thì được biết cậu bé đã về từ lâu.

Sau đó, gia đình trình báo công an và chính quyền địa phương, đồng thời đăng tin tìm con lên mạng xã hội.

Chiều tối 9/6, thi thể bé Đ. được phát hiện trong một căn nhà bỏ hoang cách nhà gần 10 km, trong tình trạng hai tay bị trói. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Bố cháu bé 5 tuổi tử vong ở Nghệ An nói về nam sinh lớp 11 nghi liên quan đến vụ án: "H. hay gọi cháu sang nhà chơi rồi mua xúc xích" Theo bố nạn nhân, gia đình anh có quan hệ tốt với gia đình H., con trai anh cũng rất quý và hay chơi cùng nghi phạm. "Đ. rất quý H. nên ngày nào cũng đòi sang nhà H. để chơi" - anh Hồ Văn Tụ (bố bé trai 5 tuổi) nói.

