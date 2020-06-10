Nghi phạm sát hại bé trai 5 tuổi ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) là học sinh lớp 11, sống gần nhà nạn nhân.

Liên quan đến vụ sát hại bé trai 5 tuổi ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), cơ quan công an đang tạm giữ một nghi phạm và đang đấu tranh lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Theo VTC News, nghi phạm sát hại bé Hồ Trần Văn Đ. (5 tuổi, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) là học sinh lớp 11, sống gần nhà nạn nhân.

Còn theo Tuổi Trẻ, danh tính nam sinh này vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên đây là người cuối cùng tiếp xúc với bé Đ. trước khi cậu bé mất tích và bị sát hại.

Nghi phạm sát hại bé trai 5 tuổi ở Nghệ An là học sinh lớp 11 - Ảnh: Internet

Hiện UBND xã Quỳnh Tam đã cử lực lượng hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho bé trai, đồng thời ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Được biết, vợ chồng ông T. (49 tuổi, ngụ xã Quỳnh Tam) sinh bé Đ. cách đây 5 năm, sau khi đã có hai con gái lớn. Cậu bé là niềm hạnh phúc, hy vọng của cả gia đình.

Chiều 7/6, bé Đ. xin phép bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều tối không thấy con về, ông T. sang hàng xóm hỏi thăm thì được biết cậu bé đã về từ lâu.

Sau đó, gia đình trình báo công an và chính quyền địa phương, đồng thời đăng tin tìm con lên mạng xã hội.

Chiều tối 9/6, thi thể bé Đ. được phát hiện trong một căn nhà bỏ hoang cách nhà gần 10 km, trong tình trạng hai tay bị trói. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Vụ bé trai mất tích bí ẩn sau khi xin sang nhà hàng xóm chơi: Phát hiện thi thể tại ngôi nhà hoang, 2 tay bị trói Sau hai ngày mất tích, gia đình phát hiện bé trai 5 tuổi tử vong trong một căn nhà hoang với 2 tay bị trói. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

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