Sau hai ngày mất tích, gia đình phát hiện bé trai 5 tuổi tử vong trong một căn nhà hoang với 2 tay bị trói. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Mới đây, một lãnh đạo UBND xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An xác nhận cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi một bé trai 5 tuổi tử vong trong căn nhà hoang.

Trước đó, cơ quan Công an huyện Quỳnh Lưu và chính quyền xã Quỳnh Tam nhận được trình báo của anh H.V.T ngụ xóm 9, xã Quỳnh Tam về việc bé H.T.V.Đ (5 tuổi, con anh T.) xin phép sang nhà hàng xóm chơi từ 15 giờ chiều 7/6. Đến chiều tối gia đình không thấy bé về nên tỏa đi tìm kiếm.

Bé trai 5 tuổi tử vong trong căn nhà hoang sau 2 ngày mất tích - Ảnh: Internet

Theo thông tin vị lãnh đạo này chia sẻ trên Tuổi trẻ, sau 2 ngày tìm kiếm, chiều 9/6 lực lượng chức năng phát hiện thi thể cháu bé trong căn nhà bỏ hoang, cách nhà khoảng 10km, 2 tay bị trói.

Vụ việc khiến người dân địa phương vô cùng bàng hoàng - Ảnh: Tổ Quốc

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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