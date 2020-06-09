Người dân tại xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) vừa cứu sống 1 bé trai bị bỏ rơi dưới hố gas suốt 3 ngày liền.

Trao đổi với báo chí, ông Lương Xuân Dũng, cán bộ Tư pháp xã Thanh Mỹ cho biết, vào khoảng 15 giờ ngày 8/6, người dân địa phương vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi dưới hố gas.

Theo thông tin trên Gia đình & Xã hội, bé được tìm thấy trong tình trạng còn nguyên dây rốn, người không mảnh vải che thân. Mặc dù 3 ngày nay, nhiệt độ tại Hà Nội là 40 độ C nhưng bé vẫn may mắn sống sót. Ông Dũng còn cho biết thêm, vì không có mảnh vải che thân nên bé bị kiến, giòi bu đầy từ mặt, mũi đến cuống rốn.

Bé trai bị bỏ rơi dưới hố gas suốt 3 ngày liền trong thời tiết 40 độ C - Ảnh: Internet

Ngay sau khi phát hiện, cháu bé đã được người dân đưa đến trạm y tế sơ cứu, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây. Được biết, hiện bé đã được chuyển xuống Bệnh viện đa khoa Xanh-Pôn để chữa đôi mắt.

Cách đây không lâu, tại Bình Dương cũng vừa có một trường hợp trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Theo đó, vào khoảng 18 giờ ngày 5/6, người dân phát hiện một đứa trẻ bị bỏ rơi tại bãi cỏ thuộc khu phố Thạnh Phú, phường An Thạnh, TP. Thuận An (Bình Dương). Ngay sau đó, người dân đã đưa bé vào viện. Khi được các bác sĩ thăm khám, bé trai này vẫn còn nguyên dây rốn và bánh nhau. Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy bé nặng 2,5kg, tình trạng tim, phổi đều rất tốt.

Bé trai được người dân nhặt ở bãi cỏ trong tình trạng còn nguyên bánh nhau, dây rốn - Ảnh: Internet

Được biết, bé trai được phát hiện ngoài bãi cỏ khi trời vừa tạnh mưa, cơ thể bị dính đầy cỏ và đất lấm lem. Sau đó, cơ quan chức năng đã thông báo tìm người thân cho bé.

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