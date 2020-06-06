Xót xa: Bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi ngoài bãi cỏ, cơ thể dính đất lấm lem

Xã hội 06/06/2020 07:40

Đi trên đường nghe tiếng khóc, người dân đến kiểm tra thì phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài bãi cỏ.

Vào khoảng 18 giờ ngày 5/6, tại một bãi cỏ thuộc khu phố Thạnh Phú, phường An Thạnh, TP. Thuận An (Bình Dương), người dân phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi.

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Bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài bãi cỏ được người dân phát hiện - Ảnh: Internet

Trao đổi với báo chí, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thuận An (Bình Dương) xác nhận đơn vị này đã tiếp nhận một bé trai sơ sinh được người dân chuyển vào. Khi được đưa vào viện, bé trai này vẫn còn nguyên dây rốn và bánh nhau.

Ngay sau đó, bé đã nhanh chóng được các bác sĩ sơ cứu, chăm sóc. Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy bé nặng được 2,5kg, tình trạng tim, phổi đều rất tốt. 

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Khi được phát hiện, bé trai vẫn còn nguyên nhau và dây rốn - Ảnh: Internet

Được biết, bé trai được phát hiện ngoài bãi cỏ khi vừa tạnh mưa, cơ thể dính đầy cỏ và đất lấm lem. Ngay trong tối cùng ngày, đã có rất nhiều người đến bệnh viện ngỏ ý xin nhận bé làm con nuôi. Hiện cơ quan chức năng địa phương vẫn đang tìm người thân của bé.

Cách đây không lâu, tại Đắk Nông cũng vừa có trường hợp một bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà dân khiến nhiều người xót xa.

Cụ thể, vào khoảng 5 giờ ngày 26/5, người dân xã Tâm Thắng đi thể dục buổi sáng thì phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà chị P.T.T nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

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Bé trai bị mẹ bỏ rơi kèm bức thư tay - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó còn có một tờ giấy do người thân để lại với nội dung: “Mong chị cưu mang giúp con em với, con sinh ngày 10 tháng 5 năm 2020. Em cám ơn chị”.

Kết quả kiểm tra cho thấy bé trai nặng 2,2kg. Sau đó, chính quyền địa phương đã giao bé trai cho gia đình chị T. tạm thời chăm sóc, đồng thời phát thông báo tìm nhân thân cho bé. 

Xót xa bé trai bị bố bỏ rơi kèm lời nhắn: "Tôi nhờ tòa mang trả lại cho mẹ nó, tôi không đẻ, tôi không nuôi"

Xót xa bé trai bị bố bỏ rơi kèm lời nhắn: "Tôi nhờ tòa mang trả lại cho mẹ nó, tôi không đẻ, tôi không nuôi"

Một bé trai khoảng 5 tuổi bị bố đẻ bỏ rơi tại Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang kèm tờ giấy có dòng chữ: “Tòa giải quyết đơn phương cho cô Đào Thị Lợi, nay tôi mang đứa con nhờ tòa trả lại cho cô Lợi mẹ nó. Tôi không đẻ, tôi không nuôi”.

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