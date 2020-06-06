Đi trên đường nghe tiếng khóc, người dân đến kiểm tra thì phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi ngoài bãi cỏ.
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Vào khoảng 18 giờ ngày 5/6, tại một bãi cỏ thuộc khu phố Thạnh Phú, phường An Thạnh, TP. Thuận An (Bình Dương), người dân phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi.
Trao đổi với báo chí, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thuận An (Bình Dương) xác nhận đơn vị này đã tiếp nhận một bé trai sơ sinh được người dân chuyển vào. Khi được đưa vào viện, bé trai này vẫn còn nguyên dây rốn và bánh nhau.
Ngay sau đó, bé đã nhanh chóng được các bác sĩ sơ cứu, chăm sóc. Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy bé nặng được 2,5kg, tình trạng tim, phổi đều rất tốt.
Được biết, bé trai được phát hiện ngoài bãi cỏ khi vừa tạnh mưa, cơ thể dính đầy cỏ và đất lấm lem. Ngay trong tối cùng ngày, đã có rất nhiều người đến bệnh viện ngỏ ý xin nhận bé làm con nuôi. Hiện cơ quan chức năng địa phương vẫn đang tìm người thân của bé.
Cách đây không lâu, tại Đắk Nông cũng vừa có trường hợp một bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà dân khiến nhiều người xót xa.
Cụ thể, vào khoảng 5 giờ ngày 26/5, người dân xã Tâm Thắng đi thể dục buổi sáng thì phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước cửa nhà chị P.T.T nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.
Bên cạnh đó còn có một tờ giấy do người thân để lại với nội dung: “Mong chị cưu mang giúp con em với, con sinh ngày 10 tháng 5 năm 2020. Em cám ơn chị”.
Kết quả kiểm tra cho thấy bé trai nặng 2,2kg. Sau đó, chính quyền địa phương đã giao bé trai cho gia đình chị T. tạm thời chăm sóc, đồng thời phát thông báo tìm nhân thân cho bé.