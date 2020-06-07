Trước khi bị nhốt vào vali suốt 7 tiếng đồng hồ dẫn đến tử vong, bé trai 9 tuổi từng bị mẹ kế bạo hành phải nhập viện điều trị.

Nhiều ngày qua, dư luận châu Á vô cùng bức xúc trước sự việc bé trai bị mẹ nhốt trong vali nhiều giờ đồng hồ dẫn đến tử vong xảy ra tại Hàn Quốc. Trước đó, bé trai từng bị mẹ kế bạo hành phải nhập viện điều trị. Theo đó, nạn nhân là bé trai 9 tuổi, người mẹ kế tên B. (43 tuổi). Được biết, gia đình này sống tại khu chung cư ở quận Seobuk, Cheonan (Hàn Quốc). Từ tháng 3 vừa qua, vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên nhà trường thường xuyên liên lạc với mẹ kế để kiểm tra tình hình sức khỏe của bé. Vào khoảng 7 giờ 25 phút tối 1/6 vừa qua, bé trai được đưa vào bệnh viện trong tình trạng mất ý thức. Đến 18 giờ 30 phút tối 3/6, nạn nhân đã qua đời.

Bé trai 9 tuổi nhập viện sau khi bị mẹ kế nhốt trong vali 7 tiếng đồng hồ, trước đó bé cũng từng bị mẹ kế bạo hành - Ảnh: Internet Sau khi tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân cái chết của đứa trẻ. Theo đó, nạn nhân đã bị mẹ kế nhốt trong chiếc vali du lịch có kích thước 50x71cm suốt 3 giờ đồng hồ rồi đi ra ngoài. Khi trở về, B. thả đứa trẻ ra cho bé đi vệ sinh rồi tiếp tục nhốt vào một chiếc va li nhỏ hơn. Tổng cộng, bé trai đã bị nhốt trong vali suốt 7 giờ đồng hồ. Tại cơ quan điều tra, người mẹ kế khai vì bé trai đã nói dối không làm hư máy chơi game nên nhốt bé để trừng phạt. Vào thời điểm xảy ra sự việc, chồng của B. đang đi làm nên không có mặt ở nhà. Khi đưa bé vào bệnh viện, bà mẹ kế tỏ ra dửng dưng khiến ai cũng bức xúc - Ảnh: Internet Cách thời điểm xảy ra vụ việc 1 tháng, bé trai đã phải vào viện để điều trị vì bị thương ở đầu. Thời điểm đó, mắt và tay của nạn nhân còn có nhiều vết bầm. Tại cơ quan điều tra, B. cũng thừa nhận chính mình đã làm con riêng của chồng bị thương.

Vào tháng 1 năm ngoái, bé trai đã về sống cùng bố ruột và mẹ kế. Theo lời kể của các giáo viên, bà B. là một người tốt bụng, hòa nhã. Khi gặp các giáo viên, người mẹ kế này lúc nào cũng lịch sự, không có dấu hiệu nào cho thấy người phụ nữ này từng bạo hành con riêng của chồng. Hiện người phụ nữ này đã bị bắt giữ để phục vụ điều tra - Ảnh: Internet Điều khiến mọi người bức xúc nhất là khi vào bệnh viện, bà mẹ kế vẫn tỏ ra vô cùng bình thường, thản nhiên sử dụng điện thoại. Hiện tại, đối tượng đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-trai-9-tuoi-bi-me-ke-nhot-trong-vali-7-tieng-dong-ho-dan-den-tu-vong-nguoi-me-tung-duoc-nhan-xet-hien-lanh-lich-su-361118.html